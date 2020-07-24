卓悅葉俊亨近億沽元朗舖 6年實蝕三成

疫情下區內最大宗舖位成交

土地註冊處顯示，原業主為連鎖化妝品品牌卓悅（0653）副主席葉俊亨，早於2014年9月以1.35億元購入。葉氏購入後不久便以1.8億元放售，直至去年社會運動爆發後減價至約1.5億元，但仍乏人問津，至近期最終減價至近1億元始易手，累減8000萬元或44%。據悉，目前卓悅租用地舖，月租約24萬元，另1及2樓亦出租，月租約11萬元，即全幢每月租金收入約35萬元，租金回報約4.2厘。

原業主葉俊亨2014年以1.35億元購入，並在今年5至6月期間，先後將物業向兩家財務公司作3次抵押，現持貨6年，帳面蝕3500萬元，連同購入持支付印花稅573.75萬元及交易佣金等，實際蝕逾4100萬元或逾30%。

THE ICON單位245萬 3年實蝕逾兩成

另翻新工廈項目觀塘THE ICON上月再錄蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，項目6樓7室，面積302方呎，成交價245萬元，呎價8112元。原業主2016年12月以312.7萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕67.7萬元，連同印花稅、佣金等交易雜費，實際蝕逾81萬元或26%。