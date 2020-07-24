經濟

香港地產

卓悅葉俊亨近億沽元朗舖 6年實蝕三成

【明報專訊】疫情爆發第三波，零售業雪上加霜。市場消息指出，元朗大馬路核心地段的青山公路元朗段81號地下至2樓全幢，新近以近1億元易手，以總樓面約3000方呎，呎價約3.3萬元，為今年初爆發疫情後，元朗區最大宗的商舖成交。

疫情下區內最大宗舖位成交

土地註冊處顯示，原業主為連鎖化妝品品牌卓悅（0653）副主席葉俊亨，早於2014年9月以1.35億元購入。葉氏購入後不久便以1.8億元放售，直至去年社會運動爆發後減價至約1.5億元，但仍乏人問津，至近期最終減價至近1億元始易手，累減8000萬元或44%。據悉，目前卓悅租用地舖，月租約24萬元，另1及2樓亦出租，月租約11萬元，即全幢每月租金收入約35萬元，租金回報約4.2厘。

原業主葉俊亨2014年以1.35億元購入，並在今年5至6月期間，先後將物業向兩家財務公司作3次抵押，現持貨6年，帳面蝕3500萬元，連同購入持支付印花稅573.75萬元及交易佣金等，實際蝕逾4100萬元或逾30%。

THE ICON單位245萬 3年實蝕逾兩成

另翻新工廈項目觀塘THE ICON上月再錄蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，項目6樓7室，面積302方呎，成交價245萬元，呎價8112元。原業主2016年12月以312.7萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕67.7萬元，連同印花稅、佣金等交易雜費，實際蝕逾81萬元或26%。

上 / 下一篇新聞

長實售成都商住項目套78.5億 貸款27億予買方收購 料可收逾3億利息
長實售成都商住項目套78.5億 貸款27億予買方收購 料可收逾3億利息
國泰供股權價跌半 今開始買賣
國泰供股權價跌半 今開始買賣
兩桶油4000億售資產予國家管網
兩桶油4000億售資產予國家管網
大行唱好引投資者 瑞聲飈13%
大行唱好引投資者 瑞聲飈13%
金管局護國安法 ：監管不受影響 去信安撫業界 學者料法例增合規風險
金管局護國安法 ：監管不受影響 去信安撫業界 學者料法例增合規風險
海港企業上半年淨虧損12.81億
海港企業上半年淨虧損12.81億
新保險平台YAS下月推出
新保險平台YAS下月推出
敏華控股股東 折讓9.65%配股
敏華控股股東 折讓9.65%配股
外資或無緣螞蟻上海上市保薦 要求牽頭行認購新股 料涉資達10億
外資或無緣螞蟻上海上市保薦 要求牽頭行認購新股 料涉資達10億
金沙中國次季蝕5.49億美元
金沙中國次季蝕5.49億美元
星展：中美關係成主風險
星展：中美關係成主風險
大摩禁中國實習生遙距進銀行網絡
大摩禁中國實習生遙距進銀行網絡
羅琪茵停「逼宮」 增持思捷無停手
羅琪茵停「逼宮」 增持思捷無停手
部分地區再收緊防疫 美失業救濟人數反彈
部分地區再收緊防疫 美失業救濟人數反彈
Twitter用戶增長連續兩季破紀錄
Twitter用戶增長連續兩季破紀錄
輝達接觸軟銀集團 擬洽購Arm
輝達接觸軟銀集團 擬洽購Arm
張兆聰：啤酒股強勢 跟北水買潤啤
張兆聰：啤酒股強勢 跟北水買潤啤
張兆聰：炒人幣升值工具 內房可吼合景泰富
張兆聰：炒人幣升值工具 內房可吼合景泰富
劉宇亮：趁港股回調 建倉再上路
劉宇亮：趁港股回調 建倉再上路
何民傑：獲《刺針》加持 康希諾料升幅倍數計
何民傑：獲《刺針》加持 康希諾料升幅倍數計
盧駿匡：善用港版納指選科技股
盧駿匡：善用港版納指選科技股
疫情反彈 HKTVmall系統超負荷
疫情反彈 HKTVmall系統超負荷
香港電訊推手機點餐平台HEYPARK
香港電訊推手機點餐平台HEYPARK
周顯：港版納指要去蕪存菁
周顯：港版納指要去蕪存菁
譚新強：哈佛中國民調結果：95.5%人民滿意中央政府
譚新強：哈佛中國民調結果：95.5%人民滿意中央政府
湯文亮：避疫非抗疫 政府失敗有因
湯文亮：避疫非抗疫 政府失敗有因
買330萬指定物業 可攜眷移居韓國 無語言要求 享189國免簽待遇
買330萬指定物業 可攜眷移居韓國 無語言要求 享189國免簽待遇
帝御‧金灣最快下周首輪賣184伙 料日內加推 佔項目三成單位
帝御‧金灣最快下周首輪賣184伙 料日內加推 佔項目三成單位
南區‧左岸冰封20月 4房6487萬成交開齋
南區‧左岸冰封20月 4房6487萬成交開齋
英基2280萬沽西貢洋房 38年升值16倍
英基2280萬沽西貢洋房 38年升值16倍
洪水橋展開第一期收地 涉195幅私人土地
洪水橋展開第一期收地 涉195幅私人土地