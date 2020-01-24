經濟

香港地產

洪水橋展開第一期收地 涉195幅私人土地

【明報專訊】新界區各新發展區接連啟動，政府昨日公布，地政總署在洪水橋/廈村新發展區第一期發展計劃工程範圍內將予收回的土地上，合共195幅私人土地，涉及面積約12公頃，有關工程主要是工地平整和基礎設施工程，以後進行整個發展計劃。

涉及面積約12公頃

地政總署根據《收回土地條例》（第124章）第4條、《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）第14條，以及《土地徵用（管有業權）條例》（第130章）第4條展開收地工作，土地將於張貼後3個月（即今年10月24日）歸還政府所有，而政府將向業權人提供特惠土地補償。

第一期收地的位置位於廈村、鍾屋村、洪水橋輕鐵站附近等，是次工程範圍內的工地平整和基礎設施工程，讓已平整的土地其後可發展專用安置屋邨以安置合資格住戶、鄉村遷置區以補償符合資格的屋地業主、特別設計多層樓宇/露天用地以容納棕地作業，以及電力支站等。

擬建1400伙 九成公營房屋

據立法會早前文件顯示，第一期工程涉及工程開支約16.3億元，而計劃將提供1400個單位，公營房屋佔1300伙或逾九成，單位供應數目佔整個發展區共6.1萬伙的約2%。政府預計，第一期計劃下，專用安置屋邨可於2024年入伙，確保第二期發展清拆行動於同年起開展時，有足夠單位安置受影響的合資格住戶。

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