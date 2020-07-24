英基2280萬沽西貢洋房 38年升值16倍

低去年4月成交價約3%

樓齡約38年、全盤設20座洋房的西貢寶石小築，新近錄得逾一年來首宗成交。世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，寶石小築雙號洋房，樓高2層，實用1294方呎，採3房2廳間隔，享山景，連約800方呎大花園，開價2400萬元放盤，減價5%後，以2280萬元易手，實呎17,620元，做價較去年4月以2350萬元成交的洋房低3%。

土地註冊處顯示， 原業主為英基學校（THE ENGLISH SCHOOLS FOUNDATION）， 於1982年連同另外7座洋房以約1050.11萬元購入作收租，並先後於2002年至2004年間出售其中4座，成交價由430萬至530萬元；相隔16年後，再沽出上述雙號洋房套現，料該座洋房38年帳面升值約2149萬元或16倍。據悉，英基仍持有另外3座洋房，當中有洋房正以意向價2400萬元放售。

38年前逾千萬連掃8洋房

藍田匯景花園最新亦有連天台特色單位減價沽出。美林物業代理林小燕表示，匯景花園7座連天台單位，實用面積537方呎，兩房間隔，需透過公眾樓梯連接天台，以876萬元沽出，實呎16,313元。原業主2011年4月468萬元購入，持貨9年帳面賺408萬元或約87%。

不過，資料顯示，屋苑一個3座連天台單位，曾於今年初以每實呎19,023元易手，該3房單位屬面積為614方呎，以1168萬元易手。相比之下，現時新成交呎價較今年初同類低約14%。

何畔1房800萬沽 4年實蝕逾百萬

此外，屢錄蝕讓的紅磡何文田山畔，再添一宗損手個案。市場消息指出，屋苑位於2座低層C室的1房戶，實用369方呎，以800萬元成交，實呎21,680元。原業主2016年8月以約867萬元一手買入，曾向財務機構抵押物業作貸款，帳面已蝕約67萬元或8%，連同使費計料實蝕約108萬元或13%。