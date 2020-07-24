經濟

香港地產

南區‧左岸冰封20月 4房6487萬成交開齋

【明報專訊】雖然新盤市場聚焦帝御‧金灣及御海灣兩個屯門全新盤，並即將爆發爭客戰，但部分一手豪宅餘貨仍錄得大額成交，中海外（0688）旗下已屆現樓、目前僅餘零星餘貨的鴨脷洲南區‧左岸，新近透過招標售出2座33樓B室，屬實用1787方呎4房雙套戶，成交價6486.8萬元，實呎約3.63萬元。

皓畋本月連沽3伙吸金1.3億

據成交紀錄冊顯示，上述單位買家採45天成交期。此外，是次成交屬項目自2018年11月後、20個月來首宗一手成交。此外，近日主力銷售九龍半山龍駒道豪宅的嘉里（0683），同系何文田皓畋，本月迄今暫售3伙吸金逾1.3億元，新近透過招標售出7座18樓B室，屬實用1477方呎4房雙套戶，成交價5650萬元，實呎3.82萬元，買家成交期1138日、即長約3年期，並可提前入住。

緹山10號洋房明招標

至於同系緹山，明日招標的10號洋房（實用2846方呎連1025方呎花園），市場消息指，已獲準買家出價入標。緹山日前透過招標，售出實用同為2846方呎的11號洋房，成交價逾1.56億元，實呎5.5萬元，比去年售出的同類洋房呎價低逾三成，嘉里解釋是因為相關洋房的位置及景觀有異，並否認劈價賣樓。

另麗展（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，新錄1座5樓實用1178方呎B室撻訂，原於本月10日以3043.4萬元售出，買家取消交易料遭沒收5%訂金涉約152萬元。本報統計，主要新盤本月迄今累錄約25宗撻訂。藍塘傲下周一（27日）亦會推出3及5號洋房招標，實用分別3516及3518方呎。

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