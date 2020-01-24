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帝御‧金灣最快下周首輪賣184伙 料日內加推 佔項目三成單位

【明報專訊】新盤戰場再次聚焦屯門，以開放式戶折實最低入場費291萬元起，屬過去一年半最平入場新盤作招徠的青山公路青山灣帝御‧金灣，負責銷售的恒地（0012）表示，項目日內擬加推，首輪計劃發售三成單位，涉約184伙，並強調會強化售樓處清潔消毒工作。至於同區對手、今日截票的新地（0016）屯門海皇路御海灣，過去6日收逾1600票，以明日首輪發售108伙計，超額14倍。

明報記者 林可為、張允亭、謝諾文

香港小輪（0050）及帝國集團合作的帝御‧金灣，明日起正式收票，以及對外開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目日前以折實平均實呎13,578元首推123伙，最快日內加推應市，有機會下周或下月初首輪開售，並將設大手客時段。

對同區另一新盤御海灣將開售，林認為兩盤齊推，屬良性競爭，並預告帝御．金灣首輪開售當日，擬發售項目三成單位，以項目單位總數611伙計，即涉約184伙。

御海灣今截票 6日收逾1600票

對新冠疫情再趨嚴峻，林回應稱，項目位於尖沙嘴的展銷中心，由以往最高容納1000名參觀人士，現時縮減至十分之一，即同一時段只供100名參觀人士進入；同時，會以派籌方式分流，連同代理在內每組準買家人數上限4人。另展銷中心門外，設有紅外線體溫檢測系統，以及於室內加裝多部空氣清新機和不時噴灑霧化消毒液，以確保清潔衛生。

此外，值得一提的是，項目部分單位設隔音趟窗，以減低室內受青山公路聲浪影響。

大型新盤銷售暫未受新冠肺炎疫情惡化影響，會德豐（0020）本月中推出至今累售86伙、套現1.4億元的藍田KOKO HILLS，周日將進行次輪發售34伙，另兩伙招標；同系將軍澳日出康城MALIBU即將交樓。

KOKO HILLS周日次輪推34伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MALIBU共提供1600伙，2018推出至今累售1590伙，套現148億元，餘貨包括兩個4房戶、4個3房戶、1個1房戶、1個連天台特色戶，以及兩個天際特色戶，當中5伙將以招標形式發售，其中一伙4房戶於本月27日截標，若全部10伙餘貨沽清，料可套現2億元。

藍塘道兩洋房售恒隆相關人士

另一方面，恒隆地產（0101）跑馬地藍塘道23至39號豪宅項目，成交紀錄顯示項目的藍塘道31A號屋及31B號屋，各以3.3億元售出，總價6.6億元，以洋房實用4571及4599方呎計，實呎均逾7萬元，惟成交紀錄冊顯示，兩伙洋房皆是售予恒隆地產相關人士。

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