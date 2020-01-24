買330萬指定物業 可攜眷移居韓國 無語言要求 享189國免簽待遇

想移民韓國其實有多種方法，例如報讀當地大學學位，畢業後在當地申請求職簽證，儲滿指定分數後就可以申請居留證。第二，在指定500強企業工作一年或以上，或指定全球200間大學畢業，都可以直接申請求職簽證及居留簽證。第三是透過工作假期簽證就在當地工作一年，並由當地雇主協助申請工作簽證，工作一段時期可以申請居留證。第四，與韓籍人士結婚可獲居留權，若要入籍，嫁到韓國的女生，在結婚三年後要通過審核，以了解申請人是否對韓國的文化、歷史及政治等有一定程度了解，並且是否有足夠溝通能力。若是外國男子娶韓籍女子，當地政府要求男方有一定存款、物業及實體公司才可入籍，否則只能取得居留權。

55歲以上只須投資200萬

最後一種是投資移民，投資移民分為3類。首先是物業投資，有意移民人士可買入價值5億韓圜（約330萬港元）的指定地區物業，申請人連同配偶及未婚子女即可獲得居留簽證，可以自由進出韓國、就業、讀書及營商。「移民監」方面，僅要求每年在當地逗留一天即可，五年後就可以獲得永住權。不過指定購買物業地區為濟州島、仁川、釜山等地的渡假屋或別墅。至於超過55歲人士，移民投資要求較低，只需要投資3億韓圜（約198萬港元）即可。由於上述地區的樓價較低，倘若買入的物業未達指定金額，餘額買入韓國政府基金。如果不想在上述地區買入物業，可以將指定金額一次過買入基金。

第二類是公益事業移民投資，投資5億韓圜於韓國政府指定的開發事業及投資項目，申請人及其配偶、未婚子女就可以獲得居留簽證，住滿5年就可以取得永住權。投資方面可以選擇原額收回，但不會得到額外利潤，另一款是波動型投資，投資者有機會獲利，亦有可能出現虧損。

另一種是以5億韓圜，在當地經營生意而且必須有實體店舖，申請時亦要遞交經營計劃書，缺點是需時較長、過程亦比較繁複。一般需要幾個月審核時間，每年亦要向有關當局申報每年營業額及繳交稅項，以延續居留權。

指定置業地區普遍遠離市中心

那麼哪些物業可以作為投資移民呢？位於南韓首爾江南蠶室，有一棟集酒店、寫字樓、名店百貨公司及奢華高層住宅於一身的樂天世界大廈 「Signiel Residences」。該大廈樓高123層，是世界第5高的建築物，樓下有樂天世界百貨、樂天影院及水族館，位於43樓至71樓是住宅樓層，可以俯瞰全首爾。

不過樓盤入場門檻較高，售價由2867萬元起，面積由2242至1.34萬方呎。事實上該物業於2017年年初落成，至今仍處於銷售階段，樓價昂貴，因此可配合高額投資移民政策，買入後可即時取得永住權。

另外一種較便宜的投資項目是位於仁川廣域市南祟義洞的公寓式酒店「Residence CO'OP SUN」，該盤鄰近仁川國際客輪客運站、仁川足球場 、和平自由市場及仁川中國城，靠近地鐵桃源站。酒店樓高25層，共有434間客房，每間客房平均售價為80萬元，發展商提供每年7厘保證回報。

買樓須留意多項稅務雜費

由於指定的政府物業大多位於市中心地區，不少人在首爾工作，或有意買入市中心地區的物業自住。根據當地房地產網站顯示，位於首爾江北區，鄰近地鐵4號線鐵路站附近的一個兩房公寓，面積約430方呎，樓價約148萬元。另外，一個位處於較多遊客的麻蒲區，其中一個面積接近800方呎的單位，樓價約283萬元。

與香港相比，雖然韓國樓價低水但仍要注意其他額外稅項，包括印花稅、教育稅、最高為樓價4%的購置稅、10%的增值稅以及超過0.9%的經紀人佣金等。如考慮在當地買房，宜事先了解一切雜費開支。

移民到韓國的好處，是可以帶同家人一併前往，同時可以享受韓國教育、醫療待遇，審核時間較短，最快七天可以完成手續，獲得居留簽證後可以自由工作、經營生意及讀書。因為《港區國安法》實施，市民憂慮香港特區護照如同內地身分證，到外國多個國家都需要付費申請簽證。目前韓國護照免簽入境國家有189個，相比起香港只有168個國家及地區為多。

投資移民的優勢是申請人不須提交資金來源證明、亦毋須面試、沒有學歷及韓語要求、毋須任何商業背景或管理經驗，最後是手續簡單不須每年延期簽證。

明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]