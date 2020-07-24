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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：避疫非抗疫 政府失敗有因

【明報專訊】近日新冠肺炎確診數字大幅增加，有人認為黃營搞遊行、搞初選，亦有人話藍營人士搞慶回歸做成，我認為最大原因不是黃藍人士，而是政府未能做好抗疫工作，當確診歸零就沾沾自喜，根本將防疫工作拋諸腦後。

現在每日確診過百，那些專家立刻提倡禁足令，叫大家唔好出街，一齊叫外賣，確診數字一定會大幅降低。這個方法不是行不通，但絕對不科學，封關禁足一定可以將確診數字降低，但不能夠永遠執行。科學家應該知道，新冠病毒的適應能力是很強，天熱天冷，全世界東南西北都可以生存，如果政府推行禁足令，病毒亦可同時蟄伏，禁足令完畢病毒又會再活躍，唔通又再禁足？所以，抗疫不是避疫，禁足即是避疫，如果政府以抗疫為口號，就應該與病毒直接對抗，而非逃避病毒。

專家倡禁足令 絕對不科學

當新冠肺炎開始時，我寫過抗疫四部曲，就是「圍‧堵‧追‧尋」，圍的意思是將香港包圍，將流動人口人數減到最低，在這方面政府做得唔錯，但亦降低了政府及香港人警覺性，其他三部曲就做得不是太好。

堵的意思當然是堵截，本來亦做得唔錯，但每日超過10萬人毋須檢疫就可以進入香港，雖然那些人的進出目的是令到香港繼續運作，但亦有可能是今次確診大爆發的主要原因，現在政府已經做出補救，算是雖遲未晚，大家千祈唔好鬧政府。

追當然是追蹤，在疫情開始時，我每一次聚會都會影一幅大合照，當時我仲話，如果當中有人確診，醫務衛生署也有迹可尋，這個習慣我們仍然繼續。近日新冠病毒作第三波爆發，每日確診百人左右，這點絕不奇怪，而是每日有三四十個確診源頭不明，用超級電腦都追蹤唔到，其實可以用一個簡單方法，就是任何人進入食肆或者商舖購物時，必須填上姓名及聯絡電話或者方法，以我每日去慣的茶餐廳為例，除了熟客，生客一定要填上需要的資料，煩的確是煩一些，但好處是易於追蹤，用這個方法，政府甚至可以放寬限聚令。

政府應大規模檢測 找出帶有抗體者

尋當然是尋找，政府在這方面完全沒有做任何事，香港曾經有一段時間是零確診，政府應該把握機會作大規模檢測，將帶有新冠抗體的人找出來，即使每人要用700元，50億元便可以將全香港人檢測，其實也不是太貴，亦非常值得花的錢。

有老友話我寫得太長，睇唔到政府抗疫失敗原因，其實，政府並沒有抗疫，只是避疫，這就是失敗原因。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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