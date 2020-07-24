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譚新強：哈佛中國民調結果：95.5%人民滿意中央政府

【明報專訊】美國針對中國的行動又再升級，周二突然勒令中國在72小時內關閉在休斯敦的總領事館。首先，我僅代表在休斯敦總領事館的工作人員感謝美國總統特朗普的決定，因為休斯敦和整個得州已成為Covid大流行的最熱點之一！得州人口不到3000萬，Covid確診宗數已多達35萬，且仍以近幾何級數增長，遠多於整個中國，死亡人數超過4300，恐怕亦將在短期內超越中國！相信整個領事館同人及家人，都極期望早日回到相對安全得多的祖國！

休斯敦總領事館有點特別意義。1979年鄧小平出訪美國，行程包括參觀在休斯敦的Johnson太空中心，和留給人更深刻印象的Rodeo（牛仔競賽）！同年11月，中國就在休斯敦開了在美國的第一間總領事館。現在美國命令休斯敦總領事館關閉，似乎暗示美中41年來關係正常化的完結。我想知道，下一步是否要跟中華人民共和國斷交，然後重新再跟中華民國建交？

早前某雜誌訪問中，我提到傳統政治和經濟體制都已過時，需要冷靜、客觀和深入重新思考，加上考慮如何利用現代科學和科技，達到更佳、更有效率、人民更滿意的社會管治效果。政治和經濟體制是一個非常大、非常複雜，且非常敏感的議題。對很多人來說，政治體制已升至「信仰」層面，堅信某種體制代表正義、善良、美好、道德、完美（接近），甚至神聖！反之，不同或被視為「敵對」的體制，則當然被當為不公、兇殘、醜陋、不道德、 糜爛，甚至邪惡！

這是一個常見，但非常不幸和極度危險的現象。因為如把體制當為一種如宗教般的信仰，就即是拒絕以科學、邏輯、數據和理性來作討論和分析！一切都只倚賴盲目信仰（blind faith）！歷史上當然充滿以宗教信仰為名義的戰爭，包括中世紀持續數百年的多次Crusades（十字軍東征）； 從哥倫布所謂「發現」新大陸起，歐洲人開始其數百年在美洲的掠奪和殺戮，尤其西班牙和葡萄牙的Conquistadors（征服者），都是左手拿着聖經，右口拿着劍，迫使原住民改信天主教，如不順從，他們當然毫不猶疑，以天父之名替天行道，消滅「邪惡異教徒」！近代美國的中東外交政策，支持以色列，多次攻打伊拉克、敘利亞和阿富汗等，殺害超過100萬伊斯蘭教徒，又與Crusade有多大分別？Al-Qaeda和ISIS等恐怖組織發動襲擊，當然是非常殘忍和必須阻止，但這是因還是果？

政治和經濟體制，作為一種值得去打仗的信仰是一個較新的事物，到了20世紀才出現。第二次世界大戰，可說是法西斯主義與較傳統帝國主義加一點自由主義之爭。另外當然就是資本主義與共產主義之爭，雖然幸而未有帶來世界大戰，但就出現過美蘇冷戰，和好幾次proxy wars（代理人戰），包括韓戰和越戰。現在似乎又逐漸出現美中冷戰（希望不加溫變熱）。

改變體制充滿不確定 交易成本無法承受

今天無暇詳細分析不同體制的好壞，和如何可以透過科學和科技作出改變和改良，未來數周如有空可討論。但我要指出非常重要一點，就是理論上政治和經濟體制只應是一種工具（means），絕不應該被當作一個神聖的最終目的（end）。任何政治和經濟體制最基本目的，必須包括社會穩定、和平、人民生命和健康得到保障，加上經濟平穩增長，人民生活得以改善，和愈來愈重要的環保目標等。同時，政治和經濟體制絕非一門理論性科學，它最多只可算是一門應用技術（加點藝術）。所以不可對任何體制太過理想化，更不要以為可隨便拉倒重來。任何改變都充滿不確定性和風險，交易成本可以是無法承受的高。法國大革命後，社會動盪歷時近一世紀，其中包含多場革命、戰爭、經濟災難和無數人命犧牲。中國過去200年的歷史更坎坷，即使不計晚清的衰落，到了1911年，辛亥革命推翻了清皇朝，但絕未即時帶來社會穩定和人民溫飽，更似是多場新噩夢的開始。民國建立不久，即變成軍閥割據年代，未幾又到日本侵華。八年抗戰後不久，又墮入國共內戰，即使新中國建立後，旋即又被拖入韓戰，內部大型政治運動亦不停。整個中國，可說要等到鄧小平1977年復出，1978年走上改革開放之路，才終穩定下來。大動盪歷時超過60年！

到了今天，中國人民已得到基本溫飽，但當然仍有不少人生活並不富庶，中國確仍在發展中，所以更需要穩定。但即使只是正常的願望，只想繼續改善生活、發展經濟和科技，已嚴重挑動美國神經，被只具狹隘眼光的帝國主義者視為挑戰美國霸權。

近日美國不斷攻擊中國，且企圖挑撥離間人民和政府的感情。自稱是中國人民的「朋友」，不忍見他們被政府欺壓，活在水深火熱中！好一個自欺欺人的天大笑話。

美國人對聯邦政府滿意度僅38%

一周前，哈佛大學甘迺迪政府學院發表了一個有史以來最詳盡，歷時最久（2003至2016年，8次民調），覆蓋範圍最廣（沿岸城市和內地的32,000人受訪），針對人民對政府滿意度的深入民調。最主要發現是在2016年，中國人民對中央政府的滿意、加非常滿意的比例，升至95.5%的超高水平！其實高的滿意度也不意外，完全符合過去其他由外國學者如George Washington大學Bruce Dickson教授進行的較短期和小規模的民調結果。哈佛的研究同時發現人民對最下級地方政府的滿意度遠低於中央，非常滿意的只佔11%。此情况與美國剛相反，美國人對聯邦政府的滿意度只有38%，但對本地政府的滿意度則反而高達70%。此分別的主要原因應該是中國的中央政府權力非常大，更控制財政，地方政府則權力小兼且窮，但又有責任提供大量福利和服務，結果吃力不討好。美國的聯邦制，中央對內政權力有限，每個州分和城市的權力較大，且人民參與度較高，所以亦較滿意。

不少人當然質疑這研究結果，不願相信中國人民如此滿意中央政府表現，拒絕相信任何來自中國，與他們既定偏見不同的客觀科學數據。首先此報告出自哈佛，當然有相當高的權威性和可靠性，而哈佛亦當然並非一個討好取悅中國的機構，相反，哈佛曾培訓不少美國鷹派代表人物，包括Peter Navarro和Steve Bannon等。

有些人亦會認為中國人不敢講出真心話，所以數據不可信。當然這是有可能的，但領導這次民調的是具有豐富政治體制研究經驗的權威哈佛教授Anthony Saich，Ash Center for Democratic Governance and Innovation主任。訪談是以保密面對面，不記名方式進行的，可信性頗高。如果大家有跟內地朋友傾談的經驗，就會知道私底下，他們都很樂意表達自己的政見，也非全為正面。

那麼為何滿意度如此高，且有愈來愈高的趨勢？我相信有5個主要原因：

1. 最重要當然是中國經濟持續發展。大部分中國人對過去貧窮的日子，記憶猶新，與現今相對豐足的生活有天淵之別，所以對中央政府的滿意是可以理解的。

2. 近年，除經濟進步外，其他方面，包括環保、醫療、教育和治安，以至文娛康樂等，亦有明顯改善和進步。即是已不止經濟上量的增長，人民的生活素質也在不斷進步。值得指出的是科技進步，包括高鐵、再生能源和尤其互聯網，智能手機和各種Apps的發展對此有極大貢獻。

3. 近年中國嚴厲執行反貪腐，頗有成效，最少地方層面的貪腐情况已大大減少。當然派系分歧和個別權金交易可能仍然存在，但對比20年前，已有所改善。雖然中國堅尼系數仍然過高（約0.47），貧富懸殊嚴重，但除差距外，亦要考慮全民生活水平不停上升。有一點非常重要，在中國，貧窮的定義已不再是絕對性的赤貧和飢餓，逐漸變成相對性的心理不爽，與西方類似。

4. 當然內地資訊有所限制，傳媒和教育都不停灌輸政治正確的文化和價值觀。人民未必照單全收，但潛移默化，必然有一定效果。我不完全認同此資訊策略，但眼見西方所謂自由傳媒，包括《紐約時報》、CNN、Fox，甚至彭博、CNBC和《金融時報》等金融媒體，全部都有既定立場，對中國的報道充滿偏見和錯誤！西方真的還有獨立、持平、客觀和理性，代表公義的媒體嗎？

5. 自從2008年金融海嘯起，中國人開始對西方經濟體制產生懷疑。近年隨着西方民粹主義崛起，瘋狂領袖如特朗普和約翰遜的冒起，帶來充滿憤怒、仇恨、愚昧、反科學的國家和種族主義政策，且非常針對中國，當然反令到中國人更愛國，民粹亦變得高昂。加上香港的動亂，和中國處理疫情較成功，亦令中國人更加團結。如哈佛再做民調，現在人民對中央政府的支持度，肯定比2016年的95.5%更高！

在雜誌訪問中，我提出一個觀點來解釋中國體制的穩定性。不少人認為如美國般的體制，有定期選舉，必然較穩定和具自我修復能力。即使特朗普太過瘋狂、無能和種族主義，下次選舉或將選上較溫和，較傳統路線的拜登。但問題沒這麼簡單，選舉人票制度漏洞仍然存在，隨時可選出另一個比特朗普更極端的人。况且西方政治兩極化情况非常嚴重，無論選出哪一邊，都只會極力討好支持他們的51%或更少的49%。請記得特朗普是輸了普選的，而他的政策更其實只對最富有的0.1%有利，他的base實在太蠢，懵然不知！這制度下的政策也不擔保具科學性和符合全人類和地球利益。過去半年美國採取漠視疫情政策，很可能符合民意，但完全反科學，更連累全球！政治兩極化亦令到很多包括氣候變化、醫療、教育和基建等政策，變得搖擺不定，結果一事無成。

政策不停修正 中國制度較穩定

中國制度看似較不穩定，如政策錯誤太大，可導致社會動亂甚至崩潰。但可能正因如此，政府更需要密切觀察所有政策效果，和不停動態式修改政策和執行的方法，務求達到更佳效果。重大政策如基建，醫療，教育和巿場制度等，必須得到遠比只51%或49%的更大多數，最少七成至八成人民的支持，才會成功，才能確保社會穩定。

大家還記得物理和微積分嗎？一個物理系統可以有不同平衡狀態，穩定和不穩定（stable and unstable equilibrium），取決於Second derivative是正還是負數。一個圓球在山谷底處於穩定平衡狀態，如圓球是在山峰頂，就是不穩定的平衡。事實上所有政治體制都是某一程度上的unstable equilibrium。

但是否unstable equilibrium的系統就一定不能持久，很快就崩潰？當然不是，最新的隱形戰機，為了盡量減少雷達反射和增加靈活度，機身設計故意導致飛行不穩定，全靠電腦不斷微調引擎動力和機翼角度等，才可保持高速飛行時的平衡。

各大國須互相合作 才可維持平衡

另一個更好的例子是核武出現後，全球倚賴MAD（Mutually Assured Destruction）的阻嚇作用來維持世界和平。理論上這是一個極度不穩定的平衡，世界末日，隨時一觸即發，對人類構成前所未有的威脅。但是反而MAD帶來了75年的大致和平，對比兩次世界大戰，相隔只有約20年，已大有進步。

如要繼續防止第三次世界大戰，單純倚賴MAD是不足夠的。美、中和其他核武和經濟大國，必須不斷作出外交、軍事、貿易、科技、醫療和經濟政策的自身動態微調，和更重要的互相合作和配合，才可繼續維持世界和平所倚賴的unstable equilibrium！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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