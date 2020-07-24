周顯：港版納指要去蕪存菁

易鑫集團是汽車金融交易平台，記得這隻股票上市時，萬人空巷去抽，超額認購560倍，一手中韱率10%，要入30手，方可穩得一手。上市價是7.7元，當日最高升至10.18元，收8.12元，除利息後已沒有利潤了。

兩日後，它跌穿底價，然後股價一直潛水，跌至去年8月15日最低的1.51元。現在雖然入了指數成分股，但宣布當日，股價也只是升至2.05元，真正是輸到甩褲，喊都無謂。就算是入了指數成分股，也沒有用。

這叫做「猜中了未來，猜不中股價」，是炒股者常常會犯上的技術錯誤。

目前指數成分股 陣容未算最強

差不多時間上市的希瑪眼科（3309），由香港名醫林順潮掌管，比它更熱門，1568倍超額認購，上市價2.9元，當日炒至5.11元收市，最高升至12.08元。它最衰的時候，是在本年3月19日的3.49元，可能是疫情正盛，沒有人做激光手術吧！

它雖然沒入恒生科技指數，但股價在7.27元，情况顯然比入了指數的易鑫好得多。應該是因為它的市值未夠，因此未能納入指數。

簡單點說，如果連易鑫也納入指數，明顯現時科技股的數目，還未足以湊合出一個最強的指數成分股陣容，估計在未來兩年，還需要去蕪存菁，把指數完善起來。

[周顯 投資二三事]