張兆聰：啤酒股強勢 跟北水買潤啤

恒指昨日高開，早市曾見25,346點，但A股之後插水式下跌2%，港股升幅收窄。A股跌勢頗為兇狠，兩市下跌股市達3000隻，跌勢相當全面。市場並沒有很明顯的利淡消息，或許是工信部指6月份製造業PMI已回升至50.9，經濟運行初步判斷已經回歸到正常軌道，政策將邊際上收緊；路透日前又引述人行官員指，毋須進一步推出寬鬆措施，以免用藥過猛。若沒有過多流動性，一路高歌猛進的A股自然會受到影響。

A股拒回落 市底頗強

但實際上，人行政策不再加碼寬鬆也不是今天才開始的事，A股也一直表現出強勢；龍頭明星股立訊精密遭控股股東減持，昨日股價先跌後升；再加上領事館關閉，A股跌2%後又即時收復失地，大市拒絕回落，市底似乎頗強。從總量來看，下半年流動性和信貸都會較上半年緊，但市場資金也無處可去，居民還是會配置更多資金到股市或基金。過去政策一收即死的A股，很可能較以往更為抗跌，至少一些強勢板塊有望繼續炒上。

港股也是類似的情况。恒指近期確實由高位26,800點水平不斷回落，更一度失守25,000點關口，走勢似乎是向下。但如果拉長少少看，6月份主要區間是24,000點至25,000點，7月份則主要是25,000點至26,000點。本月上旬亢奮時升得過急過快，回落時引發爭相踐踏，但也算是升市中的健康整固。

短期開始轉為升不起、跌不落，25,000點初步見支持，同時很多股份都繼續強勢，如華潤啤酒（0291）、蒙牛（2319）、威高（1066）、微創（0853）、藥明康德（2359）、康龍化成（3759）等都不斷破頂，投資者更考慮個股基本因素，市場格局呈炒股不炒市。

大市短線整固 消費股最強

以類別劃分，短期最強勢的是消費股，啤酒股尤為強勁，不妨跟進潤啤。大行均指雖然夜場及高級餐飲復蘇需時，但中端市場和戶外餐飲已持續回升，加上夏季前銷售渠道補貨，帶動啤酒銷售第二季按季強勁復蘇。

啤酒股主題仍是高端化，雖然上半年未必能交出理想成績，但市場依然相信疫情過後趨勢可持續。市場預期今年業務或以平穩為主，但2021年則可重拾動力。2021年預測EV/EBITDA為20倍，處於歷史區間之中。當中潤啤尤其受到北水青睞，由6月初至今，北水持股比例由約7.3%猛升至9.3%，約個多月買入達2%的股份。大行亦配合唱好，目標價已上調至60元水平，可小注買入坐順風車。

[張兆聰 還看今朝]