盧駿匡：善用港版納指選科技股

【明報專訊】近期市場熱話相信離不開將於下星期一推出的恒生科技指數。現在市場上有不少的科技股，部分更是市值相當大的重磅股，因此相關指數可有效反映整個板塊的表現。然而，最大的七隻權重股已經佔了超過一半的指數比例。當中包括阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）、美團點評（3690）、小米（1810）、舜宇光學（2382）、中芯國際（981）及阿里健康（0241）。其比重分別是8.53%、8.52%、8.33%、8.11%、8.02%、5.96%及5.08%，合供52.55%，意味着七大成分股將會對指數表現有關鍵的影響。
在一眾權重股之中，表現最強的是騰訊，走勢最弱的是中芯國際。在強者愈強弱者愈弱的情况下，騰訊有望進一步創新高。阿里巴巴、美團點評、小米及舜宇光學科技都在高台中整固，相信突破後會有明確方向。
日後在挑選科技股時，可以集中留意當中的30隻成分股，令考慮的範圍大大收窄。另一方面，在挑選潛質股份時可以利用恒生科技指數作標準，已跑贏指數的作為入市對象，意味着選股將會更加有效率及準確。
說回恒指，在5月下旬開始逐步形成上升通道，整體格局至今仍未改變，後市有望反覆做好。近期浪底即是24,766點將會成為重要支持，26,767點會是短期阻力。假若下破，將會破壞整體的上升勢頭。現時不論是日線圖或短線市寬都與上月十分相似。