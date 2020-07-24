盧駿匡：善用港版納指選科技股

在一眾權重股之中，表現最強的是騰訊，走勢最弱的是中芯國際。在強者愈強弱者愈弱的情况下，騰訊有望進一步創新高。阿里巴巴、美團點評、小米及舜宇光學科技都在高台中整固，相信突破後會有明確方向。

日後在挑選科技股時，可以集中留意當中的30隻成分股，令考慮的範圍大大收窄。另一方面，在挑選潛質股份時可以利用恒生科技指數作標準，已跑贏指數的作為入市對象，意味着選股將會更加有效率及準確。

說回恒指，在5月下旬開始逐步形成上升通道，整體格局至今仍未改變，後市有望反覆做好。近期浪底即是24,766點將會成為重要支持，26,767點會是短期阻力。假若下破，將會破壞整體的上升勢頭。現時不論是日線圖或短線市寬都與上月十分相似。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]