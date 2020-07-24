何民傑：獲《刺針》加持 康希諾料升幅倍數計

這個論壇是路透報道，國際多家傳媒轉載的「2020中國抗病毒藥物創新大會」，邱東旭會上透露正於中國建新工廠，至2021年初每年可生產1億至2億劑新型肺炎病毒疫苗。如果讀者看過荷里活電影《2012》講述世界末日大洪水，最終能傾全國之力建成挪亞方舟的是中國。如果中國藥企開發到疫苗，年產2億劑是低估之數。

《刺針》指康希諾疫苗初步測試正面

具批判力的讀者當然質疑開發到疫苗的可能性，始終SARS和愛滋病毒至今也沒有疫苗能成功開發。尤其康希諾的疫苗產品未實現商業化銷售，2016至2019年未實現營收，都是淨虧損狀態，保守的投資者看見就不敢下注。但這次消息是經過著名醫學期刊《刺針》（Lancet）發表文章確認，文章提到有兩款疫苗的初步測試結果正面，正進入最後階段測試，分別是中國康希諾生物公司與中國軍事醫學科學院生物工程研究所，以及英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥。足見康希諾科研能力已經與牛津齊名，而《刺針》不是普通期刊，有些大學教授窮一生精力也未必能在這刊物發表一篇文章。所以這消息的含金量很高，絕不是網絡假新聞。

根據期刊文章引述，這兩款疫苗成功誘發健康人士的免疫反應，而沒有出現危險的副作用，所以成功投入生產的機會很高。康希諾生物現價226.2元，看漲幅度以倍計算。

買白銀ETF不如買實貨

本欄在4月6日刊出的第一篇文章就分析白銀格價偏低，與黃金價格差距太大，當時白銀每盎司15美元，現在已攀升到22美元以上，升幅接近五成。有朋友看了本欄後買入白銀ETF，持貨獲利就全部買出，現在後悔已太遲。觀乎地緣政治和貨幣危機，黃金價格難以回落，如白銀價格要追回合理差距，上看每盎司35美元也不足為奇。但若選擇白銀ETF，不如買實貨白銀，方法和原因日後有機會另文再述。

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[何民傑 錢本善]