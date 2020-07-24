經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：趁港股回調 建倉再上路

【明報專訊】香港大市自7月起發力向上，7月7日升至26,800點水平後開始回調，到7月16日當日借滬指下挫4.5%，深成指和創業板指挫近6%，港股跌至25,000點，自高位回調了1800點。筆者認為是中期升浪的一個整固，調整反而提供了一個良好的建倉機會。

多隻物管股料發盈喜

港股在7月初這波升勢升幅頗為全面，一向帶頭的科技、醫療、物管板塊作前鋒，連同一向估值被低估的券商、有色金屬、汽車板塊等都一併拉升追落後，明顯資金在板塊間輪流炒作，所以建倉不須因個別股份稍為落後而不安，反而更需要把資金投放在有不同炒作主題的股份。

港版納指下周登場，ATMX帶領大市；恒生指數成份股下季檢討日期為8月14日，當中AMX又為染藍大熱，炒作催化劑多的是。另外8月份為中期業績高峰期，多隻物管股預期會發盈喜，當中今周已有新城悅服務（1755）、雅生活（3319）率先公布盈喜，預期陸續有來。

內券股受惠A股要養健康牛、放寬險商投資股票比重及鼓勵券商合併，中國結算剛公布6月新增投資者數154.9萬，環比增加27.58%，A股連續三星期成交過萬億，內券股不容忽視。

內地洪水嚴峻 災後國策股受惠

內地水災情况嚴峻，投資者可用些少想像力分析一下災後國策。筆者認為挖掘機、水泥、建材、基建、水利工程等股份，中央將防災等重大工程建設納入第十四個五年規劃，此系列股份將受惠災後重建 。3月底以來，銅、鐵礦石、瀝青、玻璃等多個品種期價漲幅已超過40%，相關周期板塊也有大量投資機會。投資者可從以上各類股份中挑選龍頭公司，加上技術分析應用去找出買賣點，定會事半功倍！

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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