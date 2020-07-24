輝達接觸軟銀集團 擬洽購Arm

軟銀更屬意賣給蘋果

Arm的專利授權業務，難與蘋果的硬件業務互相適應。Arm為蘋果及其眾多競爭對手提供專利授權。三星電子、Google、亞馬遜和微軟有很多設備，使用基於Arm架構的處理器。倘若由蘋果或任何一家科技企業入主Arm，可能構成利益衝突。

此外，Arm的晶片架構，對輝達的圖形處理器，以及其發展物聯網的願景業務也息息相關。與此同時，AMD、高通、博通等晶片商也採用Arm的技術。若Arm賣給一家晶片公司，也將引起很大爭議。

軟銀在2016年斥320億美元購入Arm，正研究透過私人交易或上市，出售Arm部分或全部股份。軟銀此前也曾擁有輝達的股份，但去年已悉售。近日軟銀持續出售投資持股，希望減少投資失利帶來的壓力。分析師估計，若Arm在一年後首次公開募股（IPO），其估值可達440億美元。若Arm最終出售給其他科技公司，這將會是半導體行業歷來最大宗交易。

（綜合報道）

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