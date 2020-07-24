Twitter用戶增長連續兩季破紀錄

每日活躍用戶按年急增34%

不過由於企業在疫情下削減支出，Twitter次季的廣告業務收縮。該公司次季銷售額按年跌19％至6.834億美元，遜於分析師平均預期的7億美元。撇除稅務因素，該公司次季虧損12.8億美元。去年同期賺11.2億美元。Twitter正研究其他業務彌補廣告收入，包括引入訂閱產品。該公司的廣告收入佔總銷售額82％以上。此外，疫情期間大量客戶將工作轉移網上，帶動微軟的服務需求。在截至6月底的第四財季，微軟收入按年增長13％至380億美元，較分析師預期高出15億美元。上季利潤按年跌15%至112億美元；每股經調整盈利為1.46美元，高於分析師預期的1.34美元。不過雲計算服務Azure的銷售額，上季按年僅增長47％，升幅首次跌穿50%水平，但以固定匯率計，增長則有50%。然而相比下，Azure第三財季的銷售額按年增長59%，而去年第四財季的銷售額則按年增長64%，反映相關業務增長正在放緩。微軟股價早段跌逾1%。

微軟雲計算服務增長放緩

微軟上季毛利率為68％，較去年同期跌兩個百分點；營業利潤率為35％，同樣跌兩個百分點。微軟將毛利率下降，歸因於對雲端服務增加投資、推出軟件免費試用，以及為財困的客戶提供融資選擇。

（綜合報道）

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