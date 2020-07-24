部分地區再收緊防疫 美失業救濟人數反彈

美股三大指數午夜前下滑，微軟雲端業務收入增長放緩，拖累亞馬遜、蘋果、Netflix等科技股早段同告下滑。facebook宣布一項新功能，容許用戶50人實時視像通話，威脅到會議軟件Zoom。facebook股價早段微跌，Zoom跌逾1%。

fb推新功能 搶攻視像會議市場

部分分析預期，美國經濟重啟之路顛簸不平，估計失業救濟申領人數將居高不下，部分被解僱的工人可能已第二次失業。勞動力市場的新增職位，被新一輪裁員抵消。美國失業者目前每周可額外領取600美元的補助，惟措施將於本月底到期，屆時失業者只能向州政府領取平均約350美元的常規津貼。

梅努欽：七折發補助 鼓勵重返職場

美國國會正爭取通過新援助法案，內容包括為失業者延長或調整相關補貼。美國聯邦政府上周支付了183億美元額外補助金，相當於向3050萬人次發放600美元額外補貼。美國財長梅努欽昨表示，參院共和黨人建議的紓困方案，為失業人士訂定的新補助額，將相當於七折發放補助，以鼓勵更多人重返職場。針對小企的「薪資保障計劃（PPP）」，也將為收入下降超過50%的部分企業再提供資助。企業也將享有稅務抵免，以鼓勵企業僱用工人。

不過總統特朗普一再要求的薪俸稅減稅措施，將不包括於該紓困方案。但美國國民有望再次獲發支票，金額未定。共和黨亦建議，州和地方政府在運用聯邦救濟時可享更大靈活度，但不會批出新資金。不過為協助學校重開，將撥出1050億美元資助。

民主黨的眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）稱，七折發放失業補助「不是我們應追求的政策」，並認為若地方政府的補助不再加碼，將影響就業。疫情下，女裝品牌Ann Taylor及LOFT的母公司Ascena零售集團陷入困境，昨申請破產保護。重組建議已獲逾68％債權人同意，預期透過重組可減少10億美元債務。重組期間，部分門店將永久關閉。Ascena在美國、加拿大及波多黎各約有2800家門店。

Tesla連續4季盈利 符納入標指

另外，電動車大廠特斯拉（Tesla）業績報捷，成立17年來首次連續4個財季實現盈利，符合被納入標普500指數的門檻，股價昨早段升約2%。雖然北美廠房在疫情下曾經停產，特斯拉上季仍售出90,650輛電動車，較第一季交付的8.8萬輛有所增加，助特斯拉產生60億美元收入。分析師原預計其上季錄得虧損，但它最終實現1.04億美元利潤。

特斯拉表示，全年交付50萬輛電動車的目標不變。上海超級工廠與仍在興建的德國柏林廠房，將建立Model Y產能，計劃明年起在兩地交付。特斯拉又預告，第四座超級工廠將座落美國得州奧斯汀，主要生產Model 3、電動貨車Cybertruck、電動拖頭Semi及休旅車Model Y。美國創業投資公司Social Capital稱，特斯拉的增長潛力遠不止於電動車，預期它的再生能源業務可為公司帶來超過萬億美元的市值。特斯拉目前市值約2950億美元。

（綜合報道）

[國際金融]