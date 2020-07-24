經濟

星展：中美關係成主風險

【明報專訊】全球在過去半年多深陷疫情陰霾，星展銀行行政總裁Piyush Gupta昨於該行主辦的2020洞悉亞洲高峰會上表示，環球經濟已經明顯地在改善，但距離完全恢復正常尚需一段時間，同時地緣政治風險，尤其是中美關係，將是未來一大挑戰，前景不確定性仍有甚大，認為大部分國家或企業均難以放棄該兩大市場，預料需在兩者中取得平衡。

指難放棄兩大市場 需兩者中取平衡

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家、印度央行前總裁Rajan預計，全球經濟最快將於明年第二季及第三季恢復，但料無法回復至疫情前的增長水平，且前提是疫情需順利緩和或解決，另外疫情衝擊企業盈利，不少公司現已債務高企，不排除未來或將出現企業倒閉危機，因此認為政府需要大力支持企業，以避免將影響擴大至金融行業。此外，投資市場方面，星展零售銀行及財富管理投資總監侯偉福表示，美國標普500指數於今年首季曾由高位大跌35%，但各國政府及央行推出刺激措施，美聯儲亦已實施無限量化寬鬆政策，且購買投資級別等債券，有助提振風險資產。他又指出，與科技相關板塊現已恢復至疫情之前水平，未來將具有一定盈利能力，相反傳統板塊仍然疲弱，該行將持續看好電商、5G概念、半導體等投資主題，以及亞洲高收益債券等固定資產。

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