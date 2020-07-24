經濟

金沙中國次季蝕5.49億美元

【明報專訊】金沙中國（1928）昨日公布6月底止第二季度業績，受到新冠肺炎疫情持續影響，訪客大幅減少，季內經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為3.12億美元，大抵與市場預期相若。集團整體錄得淨虧損5.49億美元，由盈轉虧。

金沙中國兼拉斯維加斯金沙主席的艾德森‧蕭登表示，有信心旅遊觀光業全面復蘇，並會繼續於明年完成總值22億美元的資本投資。集團認為，即使在零收入下，仍有足夠資源經營逾18個月。

指即使零收入 可撐逾18個月

金沙中國昨日收市報30.5元，微升0.16%。集團季內旗下娛樂場錄得1100萬美元，主要靠購物中心3900萬元收益帶動。在多個賭場項目中，威尼斯人的虧損最大，經調整LBITDA達9700萬美元。除了金沙城中心外，其餘下四個項目的貴賓博彩轉碼金額達12.72億美元，中場的非轉碼入箱總額則約7500萬美元。

集團季內資本開支達3.37億美元。截至6月底止的現金及可供動用的流動資金總額為36.26億美元，包括約16.08億美元手頭現金及20.18億美元可供動用借貸。

蕭登表示，澳門社區復蘇現正處於初期階段，仍有信心集團旗下各市場的旅遊觀光業消費最終將全面復蘇，他們的財力，讓他們可繼續執行澳門及新加坡的資本投資項目。集團有足夠資源可於接近零收益狀况下，經營逾18個月，並同時繼續執行於澳門及新加坡的現有發展項目。瑞信發表報告指出，金沙的第二季度業績表現符合預期，料會逐步復蘇，估計到明年第三季澳門的博彩收入會回復至疫情前水平。

上 / 下一篇新聞

長實售成都商住項目套78.5億 貸款27億予買方收購 料可收逾3億利息
長實售成都商住項目套78.5億 貸款27億予買方收購 料可收逾3億利息
國泰供股權價跌半 今開始買賣
國泰供股權價跌半 今開始買賣
兩桶油4000億售資產予國家管網
兩桶油4000億售資產予國家管網
大行唱好引投資者 瑞聲飈13%
大行唱好引投資者 瑞聲飈13%
金管局護國安法 ：監管不受影響 去信安撫業界 學者料法例增合規風險
金管局護國安法 ：監管不受影響 去信安撫業界 學者料法例增合規風險
海港企業上半年淨虧損12.81億
海港企業上半年淨虧損12.81億
新保險平台YAS下月推出
新保險平台YAS下月推出
敏華控股股東 折讓9.65%配股
敏華控股股東 折讓9.65%配股
外資或無緣螞蟻上海上市保薦 要求牽頭行認購新股 料涉資達10億
外資或無緣螞蟻上海上市保薦 要求牽頭行認購新股 料涉資達10億
星展：中美關係成主風險
星展：中美關係成主風險
大摩禁中國實習生遙距進銀行網絡
大摩禁中國實習生遙距進銀行網絡
羅琪茵停「逼宮」 增持思捷無停手
羅琪茵停「逼宮」 增持思捷無停手
部分地區再收緊防疫 美失業救濟人數反彈
部分地區再收緊防疫 美失業救濟人數反彈
Twitter用戶增長連續兩季破紀錄
Twitter用戶增長連續兩季破紀錄
輝達接觸軟銀集團 擬洽購Arm
輝達接觸軟銀集團 擬洽購Arm
張兆聰：啤酒股強勢 跟北水買潤啤
張兆聰：啤酒股強勢 跟北水買潤啤
張兆聰：炒人幣升值工具 內房可吼合景泰富
張兆聰：炒人幣升值工具 內房可吼合景泰富
劉宇亮：趁港股回調 建倉再上路
劉宇亮：趁港股回調 建倉再上路
何民傑：獲《刺針》加持 康希諾料升幅倍數計
何民傑：獲《刺針》加持 康希諾料升幅倍數計
盧駿匡：善用港版納指選科技股
盧駿匡：善用港版納指選科技股
疫情反彈 HKTVmall系統超負荷
疫情反彈 HKTVmall系統超負荷
香港電訊推手機點餐平台HEYPARK
香港電訊推手機點餐平台HEYPARK
周顯：港版納指要去蕪存菁
周顯：港版納指要去蕪存菁
譚新強：哈佛中國民調結果：95.5%人民滿意中央政府
譚新強：哈佛中國民調結果：95.5%人民滿意中央政府
湯文亮：避疫非抗疫 政府失敗有因
湯文亮：避疫非抗疫 政府失敗有因
買330萬指定物業 可攜眷移居韓國 無語言要求 享189國免簽待遇
買330萬指定物業 可攜眷移居韓國 無語言要求 享189國免簽待遇
帝御‧金灣最快下周首輪賣184伙 料日內加推 佔項目三成單位
帝御‧金灣最快下周首輪賣184伙 料日內加推 佔項目三成單位
南區‧左岸冰封20月 4房6487萬成交開齋
南區‧左岸冰封20月 4房6487萬成交開齋
英基2280萬沽西貢洋房 38年升值16倍
英基2280萬沽西貢洋房 38年升值16倍
洪水橋展開第一期收地 涉195幅私人土地
洪水橋展開第一期收地 涉195幅私人土地
卓悅葉俊亨近億沽元朗舖 6年實蝕三成
卓悅葉俊亨近億沽元朗舖 6年實蝕三成