金沙中國次季蝕5.49億美元

金沙中國兼拉斯維加斯金沙主席的艾德森‧蕭登表示，有信心旅遊觀光業全面復蘇，並會繼續於明年完成總值22億美元的資本投資。集團認為，即使在零收入下，仍有足夠資源經營逾18個月。

指即使零收入 可撐逾18個月

金沙中國昨日收市報30.5元，微升0.16%。集團季內旗下娛樂場錄得1100萬美元，主要靠購物中心3900萬元收益帶動。在多個賭場項目中，威尼斯人的虧損最大，經調整LBITDA達9700萬美元。除了金沙城中心外，其餘下四個項目的貴賓博彩轉碼金額達12.72億美元，中場的非轉碼入箱總額則約7500萬美元。

集團季內資本開支達3.37億美元。截至6月底止的現金及可供動用的流動資金總額為36.26億美元，包括約16.08億美元手頭現金及20.18億美元可供動用借貸。

蕭登表示，澳門社區復蘇現正處於初期階段，仍有信心集團旗下各市場的旅遊觀光業消費最終將全面復蘇，他們的財力，讓他們可繼續執行澳門及新加坡的資本投資項目。集團有足夠資源可於接近零收益狀况下，經營逾18個月，並同時繼續執行於澳門及新加坡的現有發展項目。瑞信發表報告指出，金沙的第二季度業績表現符合預期，料會逐步復蘇，估計到明年第三季澳門的博彩收入會回復至疫情前水平。