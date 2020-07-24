經濟

外資或無緣螞蟻上海上市保薦 要求牽頭行認購新股 料涉資達10億

【明報專訊】金融科技巨企螞蟻集團上市消息牽動中港市場，有傳公司尋求1.56萬億港元估值，若發售約10%至20%股份，無疑有望問鼎全球最大首次公開發售（IPO）。惟外電昨日報道，部分外資投行或會因上海科創板守則，要錯失此單「大deal」。彭博社報道，由於科創板明文要求，牽頭行須認購發行股份的至少2%，以10億元人民幣為上限，並持有兩年。但外資行旗下內地券商，如瑞銀證券、摩根士丹利華鑫證券，恐並無足夠資金來符合此條規定。

明報記者 馬迪帆

報道表示，螞蟻在科創板上市部分最多可集資100億美元（約780億港元），而投行收費可高達7%，遠較一般在港上市項目為高。但多數外資行在上海紮根不久，其中較早起步的瑞銀及摩根士丹利，也是近兩年才獲得內地當局批准，取得合營券商的掌控權。科創板要求保薦人也參與認購新股，彭博社引述內地律師稱，規定是為保薦人提供動機，以確保其密切關注IPO的質素。

不過，報道亦引述一名市場人士稱，有關認購規定十分少見，若保薦人要動用自身資源購買新股，可能造成利益衝突，亦損害其作為服務提供者的獨立性。外資行因此規定，或只能在與螞蟻科創板IPO中尋求較小的角色。

若保薦人用自身資源購新股 恐利益衝突

報道亦稱，外資行現正專注於螞蟻在香港上市部分。彭博又引述耀才證券研究部高級分析員黃澤航指出，因為在上海缺乏資金及本地人脈網絡，華爾街投行難以在大單生意上與內地本土行競爭。

上海科創板周三（22日）迎來成立一周年，根據彭博社統計，過去一年以中金公司、中信建投及中信證券承擔最多科創板的上市交易。

彭博社亦指出，一年內科創板指數「科創50」回報超過五成，為納斯達克指數的逾兩倍。

外資行料專注港上市部分

因科創板首批上市的公司禁售期為期一年，該板同時迎來「解禁潮」。華興證券報告指出，根據其整理數據，去年7月22日上市的25家公司將「解禁」逾30億股，涉及市值達1790億元（人民幣，下同）。未來1個月內，科創板「解禁」股份規模則將達到3240億元。不過華興認為，「解禁」影響僅屬短期，主要亦體現在個股及心理層面。該行亦指出，內地監管機構有意維護市場穩定發展，將會堅決打擊無序減持及違規減持。

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