經濟

新保險平台YAS下月推出

【明報專訊】近年本港大力發展金融科技，新保險平台YAS預定於8月14日推出，計劃可讓客戶按其需要購買保險產品，例如馬拉松比賽保險按每公里計算保費，亦讓客戶投選希望推出的保險產品，交保險公司推出。平台作為保險中介，會與現有保險公司合作，現時伙伴包括富衛、忠意等，YAS聯合創辦人李威霖表示，預計未來可提供1萬種微保障。

預計未來可提供1萬種微保障

近年其他保險公司亦有推出可單次購買的產品，李威霖認為，單純將舊保險產品拆件降低保費，並不能產生新的客戶需求，而是要將客戶的需求碎片化，融入生活場境。

YAS聯合創辦人安宇昭表示，該行計劃推出客戶可就單一車程購買保障，包括除了意外保障，亦可包括失物遺失等保障。另外，該行計劃以GPS技術推出行山保險，客戶可選擇保障不包括特別危險的行山徑以降低保費，不會浪費保障。8月推出時，已準備較簡單的推出寵物、意外、乘車保險，下一步會再推出運動創傷、家居等保險。

平台亦可讓客戶投票選擇希望推出的保障，李威霖表示，會以預計市場總需求的一個百分比設定為目標，有足夠的支持便會將數據轉交保險公司，產品只會在該平台推出。保費可隨時調整，保險公司若見產品不受歡迎，可改善產品價格或保障內容，甚至淘汰產品。安宇昭表示，目前保險公司只能靠以住數據推測市場需求推出產品，平台可讓保險公司更即時了解市場需求，客戶亦有機會表達希望得的保障。

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