經濟

海港企業上半年淨虧損12.81億

【明報專訊】新冠肺炎疫情打擊各行業，吳光正家族旗下海港企業（0051）昨天公布上半年業績，受疫情影響，集團由盈轉虧，錄得淨虧損約12.81億元。其中酒店業務收入暴跌，內地的發展物業亦不能倖免，因此將不派常規中期股息，只派特別中期股息。集團稱，疫情、本地政治問題及中美緊張局勢不斷升級令前景極不明朗。

取消常規中期股息 派特別中期股息

海港企業上半年業績由盈轉虧，蝕12.8億元；收入6.54億元，按年減18.15%；營業盈利減96%至1100萬元。集團上半年每股虧損1.81元，不派常規中期股息，特別中期股息派每股0.07元。

疫情影響集團的酒店業務，其收入暴跌72%至1.39億元，導致營業虧損1.79億元。集團指出，酒店收入大減在於新疫情在全球迅速擴散，各國要實施旅遊限制，持續損害酒店業務，使客房收入與去年相比的跌幅高達 97%。其中位於尖沙嘴的馬哥孛羅香港酒店及The Murray在期內的平均入住率僅為15%。

中國內地方面，集團位於常州馬哥孛羅酒店因封城的關係而停業1個月，導致營業虧損並流失大量現金。集團佔有股權的蘇州國際金融中心及上海南站項目的預售活動因封城措施嚴重受阻，銷售辦事處需要暫時關閉，地盤施工亦出現延誤，使銷售下跌 89%至人民幣1.2億元。

相關字詞﹕馬哥孛羅酒店 吳光正 海港企業

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