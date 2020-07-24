金管局護國安法 ：監管不受影響 去信安撫業界 學者料法例增合規風險

明報記者 歐陽偉昉

余偉文表示，金管局在過去數星期，聽取了銀行業和其他金融機構就國安法的一些意見和關注，並向政府反映。業界普遍歡迎司長清楚表達政府的立場和看法，有助消除他們的一些疑慮。

指唱淡報告沽空活動不受影響

文章表示，金管局昨日向金融機構發信，表示局方將根據已實施的規則，按一貫方式進行監管，只要符合現行監管制度，金融機構可以如常運作。他列舉了幾個案例，指不會受國安法影響，包括對經濟或市場發表看淡報告，和進行沽空活動。這些活動都曾在內地股市急跌時，市傳被內地監管機構所禁止的。近期有消息指出，有銀行就國安法向客戶作出額外審查，亦就《香港自治法》或出現的金融制裁作出準備。余偉文表示，近年來國際政治社會形勢日趨複雜，金融機構會就守法合規營運作出評估，並必然會假設最極端的情况，聚焦是否有不清晰之處。他表示，理解業界需時全面和深入地評估國安法對日常營運會否有影響，推出初期會有較多疑問和關注，金管局會與業界保持溝通，盡力回應和跟進他們的關注。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示國安法與金融業的相關度較低，主要在於要求配合限制違反國安法的人或機構使用金融服務，反而美國的《香港自治法》或出現的制裁行動，會對香港金融機構影響更大。

麥萃才：美《香港自治法》影響更大

本月市傳德意志銀行的新任亞洲行政總裁辦公室由香港改駐新加坡，麥萃才認為事件或是單一案例，外資在港成立總部主要考慮能否賺錢，因此香港要提升服務質素和開拓多元化市場。不過國安法或為外資運作帶來額外的合規風險，香港與新加坡比較時，若其他條件一致，或可能會因此選擇新加坡。

徐家健：阻嚇為主 不想干擾市場

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，國安法條文範圍闊、刑罰重，不過早前社會已預期，在實際執法的初期不會濫用法例，他相信政府利用國安法是以阻嚇為主，「好似放把刀在頭上」，但不想實際執行干擾市場。他認為，市場沒有受嚇，一切都是在預期之內。