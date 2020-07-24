經濟

大行唱好引投資者 瑞聲飈13%

【明報專訊】瑞聲科技（2018）於本周三（22日）宣布，旗下光學業務引入小米（1810）、OPPO等4名投資者，大行昨日一致唱好，股價大漲13%，當中高盛認為引資代表其鏡頭業務獲客戶支持，料出貨量正面；有分析預計舜宇光學（2382）將進入蘋果供應鏈，該股昨亦升3.5%。港股做好，恒指昨回升205點，收報25,263點。

高盛：反映鏡頭業務獲客戶支持

瑞聲日前公布引入戰略投資者，合共增資11.5億元人民幣，並取得增資擴股後9.58%股權。交易獲得多家大行唱好，瑞聲股價昨急升13%，收報59.85元，為升幅最大的藍籌。高盛指出，引資反映其鏡頭業務獲客戶支持，對其未來手機鏡頭的出貨量增長持樂觀態度，不過該行估計其相機模組供業務表現，或將影響公司綜合毛利率和估值。大摩則相信，該批投資者的焦點是晶圓級玻璃（WLG）的發展潛力，並指在理想預期下，公司將獲五成來自中國手機製造商的中低端鏡頭需求。

花旗認為，是次融資將為公司的手機模組鏡頭（CCM）提供支持，但估計還需更長時間提高鏡頭利潤率，同時估計WLG仍需花數年時間才見利潤，因此維持「中性」評級，予以目標價46元。大和表示，戰略投資合作將帶來潛在協同效應，且「多鏡頭」市場前景良好，預料其光學業務發展正面，該行維持「買入」評級，予以目標價53元。

此外，受利好消息帶動，舜宇光學昨日亦升3.5%，收報139.8元，著名蘋果公司分析師郭明錤日前發表報告指，預期舜宇將在明年下半年，向蘋果供貨iPhone鏡頭，意味着其將進入蘋果供應鏈，此前舜宇一直並非蘋果供應商。

恒指升205點 主板成交1405億

港股昨日普遍做好，隔晚外圍受美國指令中國關閉使館消息的影響不大，恒指昨日上升205點，收報25,263點，主板成交1405億元；國指升81點，收報10,325點。個別科技股昨走強，騰訊（0700）升3%，收報557元；美團（3690）及小米亦分別彈3.5%及1.9%；阿里巴巴（9988）則跌0.6%。港交所（0388）升4%，收報375.8元。恒指夜期昨晚近凌晨零時報25,164點，低水99點，較日間期指則低水32點，幅度輕微擴大。

相關字詞﹕港股 舜宇 小米 瑞聲科技

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