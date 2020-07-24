國泰供股權價跌半 今開始買賣

包銷商或需「上身」坐貨

國泰的供股權將於今日起至7月31日（下周五）可供買賣。相比國泰於宣布供股及政府注資後首日，即6月10日連權收市價8.12元，理論上當時每股供股權值1.57元而言，至昨日已大跌逾五成至0.71元。投資者學會主席譚紹興表示，新冠肺炎疫情再臨持續影響航空業，他估計股東或已「心灰意冷」寧願沽出。他又稱，投資者或會如過往新世界（0017）供股，等待供股權最後買賣兩至三日才候低買入。

譚紹興：股東寧沽不供

譚紹興認為，過往美國政府拯救航空公司失敗的例子在前，加上港府給予國泰的借貸利息按年遞增，加上今次疫情再臨，造成供股權理論價如期權時間值損失般下跌，或會較少人供股，估計今次國泰供股的包銷商上身機會較大。

匯盈資產管理董事總經理謝明光更指出，新冠肺炎疫情影響下，供股後股價平均要見6.1至6.2元，有才值博率，還要預計「坐貨」1至2年，同時國泰財政受壓下更可能停止派息。同時在疫情進一步持續下，投資者或擔心公司會否加碼融資。他估計，在國泰於6月份宣布供股時買入，就算參與供股，亦多數得不償失。因此綜合種種因素下，他亦認為，今次國泰供股，包銷商上身機會較大。在芸芸投資選擇中，他指：「市面尚有港鐵（0066）、醫藥股，甚至乎珠寶股周生生（0116）也表現較好，為何選擇國泰？」

不過，第一上海首席策略師葉尚志則表示，供股權槓桿效應較大，投資者入場炒賣風險較高，「可以贏很多，亦可以輸很多」。他又表示，包銷商就算要「上身」，理論上已經做好風險對冲。因此國泰供股權出籠，正有如近期當炒的「毫子股」般，多了人注意。