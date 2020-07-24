長實售成都商住項目套78.5億 貸款27億予買方收購 料可收逾3億利息

明報記者 陳偉燊

近年長和系李嘉誠父子頻頻在內地遭到攻擊，指他們屢次出售內地項目，在今次出售成都項目之前，長實亦曾於去年出售大連西崗山黑嘴子項目，套現約44億元。連同今次出售成都項目，長實自2016年至今，在內地至少出售3個項目，套現逾352億元。

發言人：李嘉誠父子對中港充滿信心

長實發言人則表示，長實資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅均對香港及內地充滿信心，長實今年5月下旬以49.5億元投得安達臣道地皮，將建成超過2800個單位。發言人更特別提到，李嘉誠及李澤鉅透過李嘉誠基金會旗下公司，多次增持長江實業股份，最近12個月內已累計斥資近32.8億元。

南城都匯商住項目發展商為和記黃埔地產（成都），由長實透過子公司擁有。項目包括第1至8期的住宅及商業單位以及停車場。根據公告，持有該項目的公司2018年全年錄得稅後溢利4.24億港元，2019年全年錄得稅後溢利5400萬港元。

購買項目的合營公司，由禹洲集團及成都瑞卓置業分別控制50%股權。本次部分代價為透過向長實借款。長實將向該公司提供3.43億美元（約26.58億元）的美元貸款，以倫敦銀行同業拆息加年息5.5厘計息，合營公司須每3個月付息，於兩年內償還。

售中環中心亦曾予買家過渡貸款

公告顯示，長實董事會經考慮融資安排，預期將就出售事項錄得約38.11億元的未經審核收益。董事認為，出售事項可使公司變現其在此發展項目的投資，而提供融資安排則可促使交易落實完成。

此外，近年長實頻頻採用貸款予買方的收購手法，其中以天價逾400億元出售中環中心，就曾向買家提供過渡貸款；內地項目中，集團在2016年以約230億元出售上海世紀匯時已曾採用同樣手法，出售資產獲利兼賺取貸款利息。

長實發言人表示，成都南城都匯項目設有23,253個單位，其中包括住宅及商舖，此前已售出16,503個單位，最近大手出售的部分涉及剩餘6750個單位及部分車位。長江實業將在項目公司中保留一名董事，其將協助項目運營，住宅單位亦將精裝修升級後推出市場。