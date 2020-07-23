個人成功之道在「快、靚、變」

快：把握港靈活機制優勢

談到個人的成功之道，他歸納為「快、靚、變」 三字：「第一是要快，我經常對員工說，有些事要做便今日做，今日不做明日便不要做了，這也是我不時提醒自己的原則，要做便即刻做，因為世界事情轉變得太快，香港有這麼靈活的機制及自由的貿易一定要把握機會，好像我在2002至2003年購買全幢工廈，亦是很快作決定的，否則我今日不買，兩三日後已給其他人買了。

靚：要求自己做到101分

「第二是要靚，要追求完美，即是說，我要求同事是99分，要求自己是101分，做人一定要有要求，好像我們（在2010年購入現已活化成）的葵涌KC 100，本來是舊工業大廈很多缺陷，但我們在大堂、電梯及洗手間等大翻新，目前租戶及訪客覺得它好像是一幢新落成的大廈。

變：學習新科技與年輕人溝通

「第三是要變，你要創新很難，但你要變化很容易，時代在轉變，若你不改變便會被淘汰，例如我便主動學習使用Facebook及Instagram，以智能手機來與女兒溝通，我們要融入年輕人的世界去與他們交流。」

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