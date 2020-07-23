經貿商會李秀恒：延酒店租期至一年 助降住宅貴租

工廈2000公頃熟地可再規劃

從事工業起家、先後在本港及內地設有廠房生產鐘表的李秀恒在2002年及2003年分別購入黃竹坑和油塘全幢工廈，當中以5000多萬元購入的黃竹坑偉晉中心一、二期18萬方呎樓面，呎價僅300元，亦把握到近年活化工廈政策，現已獲批興建為一幢四星級酒店及一幢寫字樓，酒店提供130多個房間，預計2022年上半年開業。

李秀恒指出，他支持港府增加住宅土地供應解決房屋問題，而本港現有約1400幢工廈，涉及2000公頃熟地，若能夠地盡其用，樓價高、租金貴的問題便可迎刃而解，「本港很多工廈早於上世紀50至70年代落成，當時紡織、機械及印刷業很蓬勃，但隨着80年代工業北移，目前這些工廈的使用方式已與昔日不同；而且隨着城市的膨脹，像觀塘、荃灣及黃竹坑等昔日工業區，已不再像當初屬很偏遠的地方，而是處於城市的邊皮，甚至是城市的中心，鐵路也可直達，應該重新規劃有關工廈用途以配合未來的發展，畢竟香港最寶貴的資源便是土地。」

改裝過渡房反應差 反映官員離地

港府在今年1月中宣布提高過渡房屋單位目標，3年內提供15,000個單位，當中包括將活化工廈改裝成過渡房屋項目，惟至今市場反應冷淡。李秀恒批評負責的政府官員「不食人間煙火」、與現實脫節，「業主若把工廈改裝為過渡房屋的話，便要將一層工廈分間為多個房間，設有走火通道，每個房間均要提供廚房、廁所及相關去水排污措施，這些都是巨額投資，但此後經營期只有5年，並且期內由非政府組織（NGO）代租，即租金也不會高，5年後能否繼續經營也不知道，這麼多不利業主的條款，我估計申請宗數應該是零，最多也只是個位數。政府制定一個政策前應該已經過很多部門投入很多資源，但結果是幾乎沒有人響應，那這政策是否很『戇居』呢？」

酒店倘可長租 增工廈改用途誘因

李秀恒指出，目前只要通過規劃署、地政總署及屋宇署的審批，工廈也可發展為寫字樓及酒店等商業用途，卻不可以改規劃發展為住宅用途，對此他認為可以理解，「首先是地積比率的問題，因為現被規劃作商業用途土地的地積比率一般可達15倍，住宅一般只有7倍（工廈樓面也是按15倍地積比率建成），如果工廈簡單可以發展為住宅是不公平的；第二，政府把某一土地撥作住宅用途要考慮很多事情，例如附近是否有學校、醫院及社區設施，警力是否足夠？大量居民入住後對該區選舉的影響，這些都是要計數的。」

目前港府對酒店營運商有不少限制，例如租期不可超過一個月、不容許酒店房間內設廚房，並要求設有中央冷氣系統等；李秀恒表示，現時本港酒店業備受疫情重擊，租金及出租率大跌，與此同時住宅租金卻居高不下，認為港府應該放寬對酒店營運商的限制，包括將租期上限延長至一年、容許酒店設有不明火煮食設施，以及每間房間可以獨立冷氣取代中央冷氣系統，這些變動均可以增加酒店作為住宅替代品的吸引力，變相令可作長期居住用途的單位增加，有助住宅租金回落，「條例放寬後，有些夫婦剛結婚，或者大學生剛畢業想嘗試獨居，日後不想住劏房便可以考慮這些長租酒店房」。

現時本港約有10萬間酒店房間，是未來10年每年公私營房屋單位平均供應目標4.3萬的2.33倍，可以疏導短期住宅供不應求的情况。李秀恒表示，若港府根據他上述建議放寬對酒店限制，業主把工廈改用途作為酒店的誘因亦會大增，未來酒店房間供應將會增加；他又強調，目前本港酒店營運商需要每年續牌，也不可以拆售酒店房間，故酒店長租房不會完全成為住宅的替代品，但可解決短期住宅供不應求的問題。

明報記者 葉創成

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