珠海新樓吸投資客 二手樓位置取勝

明報記者 龍彩霞

由於內地房產使用權有設限，可能大家以為買內地樓就自然買新樓。但事實並非如此，內地搵樓網站房天下代理指出，買家考慮置業時會從地理位置、交通、物業管理、居住環境等因素比較。

當市中心內可供開發土地縮減，愈來愈多的新盤均在偏遠區域，買新樓就要接受交通不便，例如沒有地鐵或巴士。相反，二手樓較多分佈於市中心，交通配套普遍較理想，業主出外較為方便，用在交通時間亦較短。

珠海主要分為橫琴自貿區、市區（即香洲）、唐家灣、金灣及斗門，世紀21珠海代理指出，以交通便利為優先考慮的買家會選擇橫琴，再考慮香洲、金灣、唐家灣及斗門。

買樓花偶現產證爛尾問題

二手樓除了在交通上佔優外，新樓多屬樓花，大家可能都有聽聞，買樓花風險不小，內地新樓都不是今日買明天可以入住，購入的通常是所謂的「期房」，而準買家只能看到發展商提供的樣板房（像香港的示範單位），憑空想像未來的家，而一旦交樓入住後，買家可能會發現物業某些細節與開發商最初承諾的不相符。

此外，買新盤其中一個最大的風險在於發展商無法辦理「大產證」，從而導致買家也無法取得「小產證」（見另文）。

還有就是「期房」存在「爛尾」的風險，若發展商資金出現問題，買家隨時血本無歸。相反，二手樓則是買家可看清楚物業的狀况，只要考慮合不合自己心意，樓宇品質好壞基本上一目了然，與購買期房相比，明顯降低買家的風險。當然，二手樓也不是完全沒有風險，最大的風險在於賣家的誠信，例如對方偽造證件出售他人房產，就會導致買家損失。

另外，現時不少發展商都注重新樓的配套措施，如小區綠化環境、保安巡邏、停車場的管理、大堂電梯的服務等，都會較二手樓完善。較高質素的新盤，在聘請物業公司時，往往也會選擇那些信譽好、服務品質高的公司。二手樓的物業管理可能較為簡單，或只是由一些規模較小的公司來管理，管理水平乏善可陳，甚至沒有管理。當然，管理費兩者也有很大差別。

二手樓多位處市中心 車位或不足

二手樓最大問題可能車位配套不足，很多舊區鐵路及巴士路線充足，但物業附近車位有限。地產代理指出，單身買家想要早點入住的話，二手樓是一個不錯的選擇。但在挑選二手樓的時候要注意房屋戶型、光線、通風及周邊配套等條件是否適合自己居住。

此外，買家要考慮把物業再轉手的問題。雖然二手樓也有買家，但並不是所有的二手樓都易於出售，特別是高樓齡物業，因為會影響買家承做按揭，多數銀行都不會批出樓齡20年以上的個人按揭貸款。同時二手樓周圍的商業設施、醫院、學校可能都會較舊，周邊難有大發展，樓價升幅亦有限。即使政府宣布要活化舊區，業主也要等待多時，因為要發展一個新商圈、商業街、醫院、學校，成形的時間平均都需要5至8年。

香洲拱北等 港人自住首選

若港人想一家老少移居珠海，首選可能是香洲、新香洲、吉大和拱北等近市中心的區域。以上地區擁優質的教育、商業、醫療和環境資源。目前珠海六大商圈有4個都在市區，珠海一半的人都住在該區。目前市區的樓價大概在每平方米3萬至4萬元人民幣水平，但是市區沒什麼概念和熱點可以炒作，也沒有什麼新土地可作開發建設，從房產升值角度來說就不大划算，出租的話回報率還算可以。因此，買家倘純粹投資，則應考慮新開發區。

[活在灣區]