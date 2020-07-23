湯文亮：美取消引渡協議 利港成世界金融中心

金融精英留美易被制裁

有老友問點解咁多金融界精英打算離開紐約，是否關於疫情，紐約現在每日確診700宗，有些州份過萬，所以絕對與疫情無關。最大問題是美國政府權力無限大，隨時可以制裁任何機構，凍結某些美國或者外國人資產，令到冇人夠膽投資在美國，甚至連美資投行都唔敢，但除了中國，全世界都在美國掌控範圍，去邊都冇用，現在根本不少美資金融機構食緊穀種。

正當大家閉翳的時候，美突然間因為中英聯合聲明要制裁香港，英國加拿大澳洲義不容辭，立刻取消與香港引渡協議，如美國也落實取消，在香港做金融投資就不怕美國制裁，不會被凍結資產，香港成為世界金融中心就指日可待。美國佬亦唔蠢，知道落實取消引渡協議，香港就會超越紐約，所以遲遲不肯公報，我估計美國是不會取消引渡協議，但如果唔取消，英加澳幾隻爛頭卒就慘了。不過，人不為己，天誅地滅，英加澳要怪都只能怪自己學藝未精，不能怪美國佬。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]