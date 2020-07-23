周顯：關口仍在 淘寶打不低港視

由於疫情幫助，網購大行其道，HKTVmall宣布電子商貿業務推出5年來，首度錄得盈利，評估上半年錄得不少於9000萬元的利潤，還不包括來自抗疫基金下保就業及其他補助津貼的1630萬元款項，相比起去年同期，集團虧損1.5億元，是天淵之別了。

網購這回事，買慣了，就不會回頭，因此可以相信，就是疫情過後，這業績可以維持下去。不過，這也是因為在疫情之下，淘寶貨運來香港，會有運輸上的麻煩，假如疫情過後，這些麻煩也消除了，HKTVmall的業績會不會受影響，也是未知之數。

港視股價 涉未來憧憬及政治因素

可以肯定的是，如果沒有關口，由淘寶和HKTVmall直接free fight，後者必敗無疑，但暫時看來，這機會率是零。

然而，就算HKTVmall一年可賺2億元，相比起其五、六十億元市值的股價，仍然是太貴，現時支撐其股價的，只是未來憧憬，以及政治因素而已。

最後一提，朋友也是其顧客，投訴它的可樂快要過期，我說，這應該是次貨，所以入貨成本比較低，如果遠期可樂，也許做不到這個低價吧。

[周顯 投資二三事]