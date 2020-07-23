張兆聰：短線埋手周期股 太平洋航運值博

美股風格切換非常快速，周一科技股大漲、道指下跌，周二則是科技股受壓、道指上升。港股情况亦類近，ATM大升過後昨日早市已全線回調，上升的是石油股、有色金屬股、航空股等周期股份。但午後傳出美國下令關閉中國領事館消息後，全市不論板塊均齊齊下跌。一個國家下令別國關閉駐當地的領事館，絕對是一個重大外交事件，兩國關係已進入冰點，甚至近乎敵對狀態。中美關係本就欠佳，中國外交部形容事件是前所未有的升級行動，要求立即撤回決定，否則將作出回應。

美國指決定是要保障知識產權和美國人民個人資料，市場揣測是否與近期美國司法部起訴兩名中國公民，指控他們從事長達10年的網絡駭客活動有關。

美下令關中國領館 影響料延續

究竟美國何解要勒令中國關閉領事館、會否撤回決定，很快便會有答案。但重點是，最壞情况應該是中國下令關閉個別美國駐華領事館，有報道指中國正考慮關閉美國駐武漢總領事館。這當然也不是小事，但市場已習慣了差勁的中美關係，只要未演變成全面決裂或熱戰，股市應該就不會有太大問題。執筆時美股期貨跌幅收窄，港股夜期也回升近100點。

撇開中美關係，港股科技股仍受制於前高位，ATMX都未能破頂，投資者情緒較為審慎。原本最有機會創新高的騰訊（0700），昨日低開後一度回升至563元，但早市已未能企穩在高位，午後關閉領事館消息後更是直線下挫。科技股仍處於整固期，近期高低位仍是區間上下限指標，雙頂跌破頸線的機會則視乎事件發展，短線炒作可以考慮周期股份。

港科技股近期高低位成上下限指標

如果以3月低位計，不少周期股份如有色金屬、水泥，甚至油股都反彈了不少，但以近期走勢來看，市場炒作比較審慎，更多呈區間波動，大陽燭之後往往就是獲利沽壓。筆者覺得現在不是高追周期股的時機，但一些未起動的、回調至保歷加通道底部的股份還是可吸納等待反彈。當中太平洋航運（2343）可以一試。

太平洋航運早前發盈警，指旗下小靈便型船隊需要減值，上半年會錄得1.98億美元的非現金損失，股價反應欠佳再次失守1元關口，近日回穩，昨日逆市上揚。乾散貨市場甚艱難，兩個主要市場巴西和澳洲疫情仍然嚴重，出口原材料和農產品均受到影響。但集團上半年仍錄得7500萬至9000萬美元EBITDA，表現優於市場。太航短期基本因素仍欠佳，股價也貼近疫情低位。集團未必能很快走出低谷，但最壞時刻亦應該已出現，可趁低位小注收集靜待行業回升。何時回升只能靠估，但經營環境一直未有改善，5月底、6月初也走出頭波30%的升浪，投資者可以做的就是在低位時買入。

[張兆聰 還看今朝]