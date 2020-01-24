李曉佳：螞蟻上市 足證企業WVR多此一舉

企業WVR違背不同股權初衷

根據阿里巴巴年報，馬雲透過獲君瀚及君澳兩個有限合伙（LP）授權，間接擁有螞蟻集團約50%投票權，連同持股33%的阿里巴巴，穩佔公司話事權；螞蟻在2014年重組成立後曾多次融資，儘管每次融資金額不菲，但小股東們持股量不高，例如中國人壽等3間內險合共持股約2.46%，社保基金及雲鋒基金佔約3%，甚至央視亦是小股東之一（見圖）。

同股不同權在港爭議多年，源於香港對企業管治有一份堅持，其中證監就曾經是最大的反對力量。在「個人版WVR」通過後，前任證監會主席唐家成曾表示對企業版WVR有保留，原因是同股不同權的原意，是由於創辦人資金不足，希望在確保他對公司的掌握及領導下，能透過股份不同投票權換取融資，協助公司發展；而企業版WVR正正違反這原意。

以螞蟻集團為例，單一大股東阿里巴巴富可敵國，有足夠財力支持螞蟻集團發展；而從目前股權架構來看，即使螞蟻多次融資，新投資者入股對阿里的攤薄效果亦非常薄弱。

目前港交所（0388）仍然未就企業WVR發表諮詢總結，根據交易所原來建議，符合資格引入企業WVR的上市公司，擁特權股的母公司市值至少2000億元，企業股東上市後持有至少30%經濟權益。

特權企業財力雄厚 何須「捷徑」

換句話說，作為擁有特權的企業股東，本身就要具有龐大財力，試問為何在企業本來已擁有足夠財力下，仍然要提供「捷徑」供企業取巧地維持公司話事權？

筆者數年前已曾耳聞，極力爭取企業WVR的並非阿里，而是其「死對頭」騰訊（0700）；不過假如最值錢的螞蟻集團都沒有採用特例上市，港交所真的有必要進一步改例去遷就其他較小型的公司？筆者相信，企業WVR很大機會還是會成行，股價還是會繼續炒，但願這個制度最終沒有搞出什麼麻煩就好。

[李曉佳 財經澡堂]