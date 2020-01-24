市值再下一城 馬斯克獲獎164億股權

兩次獎勵合共市值328億

今年5月，特斯拉6個月的平均市值達到1000億美元後，馬斯克首次獲發認股權。以周二收市價計算，兩筆獎勵共值42億美元（約328億港元）。特斯拉午夜前股價微升。

馬斯克暫未行使任何認股權，即使他行使認股權購入股票，他仍須持貨5年才能出售。他的下一個薪酬獎勵門檻，是特斯拉6個月內的平均市值達2000億美元，且連續4季收入達350億美元，或息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）達30億美元。

根據馬斯克與特斯拉董事會訂立的薪酬協議，馬斯克沒有底薪，只有在特斯拉的業績或市值達到一定水平，才可獲發認股權。每次獲發的認股權數量，相當於特斯拉流通股總數1%。根據彭博億萬富豪榜，馬斯克財富達715億美元。馬斯克早前稱，他旗下的神經技術公司Neuralink所開發的植入人腦晶片，未來能將音樂直接串流到人類大腦。馬斯克在Twitter回答關於Neuralink的問題，稱相關晶片可協助控制荷爾蒙，有助紓緩情緒等，詳情將於下月底公布。

（綜合報道）

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