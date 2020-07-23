字節跳動美投資者 擬購TikTok多數股權

傳包括紅杉資本

《The Information》早前報道，字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴曾表示，不會反對這樣的出售。另有消息稱，TikTok也有可能從字節跳動剝離，在美國獨立營運。中美緊張關係加劇之際，美國政府準備制裁TikTok的呼聲不絕於耳。美國國務卿蓬佩奧稱，白宮正商討對一系列中國軟件實施禁令的具體方案，並表示要對TikTok下重手。《The Information》指出，TikTok有可能出售給美國公司，不過若出售給競爭對手Snap，有可能引起市場壟斷的爭議。

上季Snap虧損擴大28%

閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布，第二季收入增長放緩，按年僅增長17%至4.54億美元，但最近數周廣告客戶似乎已增加開支。上季Snap虧損擴大28%至3.26億美元。每日活躍用戶按季增長4%至2.38億，略低於分析師預期，Snap股價早段跌7%。美國電器零售商百思買（Best Buy）在截至7月中的第二季度，整體收入按年增2.5%，其中網購收入增幅更達255%，電腦、電器及平板電腦暢銷售理想。自美國大部分門市於6月中恢復營業，其間收入按年增長15%，百思買昨早段股價升逾7%。

（綜合報道）

[國際金融]