美匯指數急挫 金價創9年新高 美成屋銷售按月飈兩成 歷來最勁升幅

歐美央行接連推出刺激措施緩解疫情帶來的經濟損失，助金價今年以來飈升兩成以上。白銀昨繼續走強，升至每盎司22.1美元，是2013年10月以來高位。

政府資助疫苗生產 輝瑞早段急升

美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物技術公司BioNTech共同開發的其中一款新冠病毒疫苗初步試驗結果正面。美國政府與藥廠方面達成協議，若疫苗實證在人體使用安全、有效，美國政府將支付19.5億美元（約152億港元），在美國生產及交付1億劑疫苗，是政府歷來最大規模的疫苗採購協議。根據該協議，美國政府可再購買5億劑疫苗。

消息緩和了市場對美國總統特朗普預示疫情可能繼續惡化的憂慮，美股早段先跌後回升。輝瑞股價早段升逾2%，BioNTech股價升7%。

庫存增幅超預期 油價受壓

此外，美國6月二手樓銷售按月升20.7%，折合成年率為472萬間，創有紀錄以來最大升幅，反映房屋需求仍然旺盛。不過由於二手樓銷售過去3個月急跌，上月銷售數字仍按年跌一成。美國能源信息署（EIA）公布，上周原油庫存出乎意料增加490萬桶，國際油價跌逾1%。

穆迪：美至少需12萬億刺激方案

美國眾院議長佩洛西稱，共和黨考慮的新一輪1萬億美元抗疫救助方案出手太低，不足以應對疫情。穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）警告，美國至少還需要1.5萬億美元（約11.7萬億港元）的刺激方案，相關救助金額因應疫情的嚴重性還可能繼續增加，以避免經濟陷入雙底衰退。受疫情衝擊，美國掀企業破產潮。

根據法律服務機構Epiq Global的數據，今年上半年申請破產保護的美國企業數目，按年增26%至超過3600家。

周三收市後公布業績的微軟，在積極推動職場協作軟件業務之際，掀起新的市場壟斷爭議。美國商用通訊軟件公司Slack Technologies向歐盟委員會投訴微軟涉嫌壟斷，將其Teams協作軟件，與其廣泛使用的Microsoft Office生產力軟件捆綁，阻止用戶刪除，而相關微軟軟件與其他公司的同類軟件互相抵觸，有違反歐盟反壟斷條例之嫌。不過微軟股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]