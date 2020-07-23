陸金所傳最快今年赴美上市

內媒指將集資30億美元

路透社稱，陸金所目前已邀請美國銀行、高盛、匯豐銀行、摩根大通和瑞銀等投行處理上市工作，並正為此準備機密文件。

美國研究立法收緊在美上市外國公司財務審計的計劃，未有影響陸金所決定。法案規定，若上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對在美上市公司進行財務審計，該公司將被禁止在美上市。目前議案尚待眾議院通過。另外，較早前有傳內地網約車平台滴滴出行計劃最快今年內在香港首次公開發行（IPO），目標估值超過6000億元。惟滴滴出行回應內地《澎湃新聞》時稱，上市不是滴滴當前最優先事項，公司目前暫無相關計劃。對於近日網絡拍賣平台上出現疑似滴滴股權出售一事，滴滴出行指出，賣方身分不明，股權本身無法辨別真實性，呼籲投資者注意潛在風險。公司又稱，滴滴股東協議中嚴格禁止任何私下股權交易，未經公司許可的私下交易均無法得到應有法律保障。昨日同時有傳君樂寶乳業考慮在中港兩地上市，料在港集資最少7億美元（約54.6億港元），但公司其後回應內地媒體稱，目前沒有相關計劃。