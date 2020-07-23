上半年超級豪宅成交 萊坊：港錄60宗冠全球

全球半年281宗成交 大跌一半

萊坊高級董事和住宅物業代理部主管李敏賢表示，儘管受新型冠狀病毒影響，香港的豪宅市場仍具有韌性，今年上半年超級豪宅仍錄得60宗成交。她續指，全球不同城市實施量化寬鬆政策下，豪宅成為投資者的積累資產的途徑之一，而本港豪宅供應短缺，普遍買家仍樂觀地認為長遠而言，香港豪宅物業可帶來資本增值。

3至6月疫情下全球豪宅均價升15%

另萊坊就新冠病毒被全球大流行後作統計，全球12個超級豪宅市場在今年3月至6月共錄得153宗超級豪宅成交，較去年同期446宗大跌66%，而香港期內超級豪宅共錄得41宗成交，為12個市場之冠。美國洛杉磯及紐約超級豪宅成交量分別為52及41宗，成交量位列第二及三位。

儘管交投宗數下跌，但交易金額普遍較高。整體而言，今年3月至6月，全球豪宅的平均成交金額上升15%，達至2070萬美元，較去年同期的1800萬美元為高，並以英國倫敦的交易金額增長最大，由去年平均金額1690萬美元，增加至今年的3800萬美元，增幅1.2倍。