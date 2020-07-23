路透社：人行未擬再放寬貨幣政策

消息人士表示，監管部門擔心資金流入房地產市場，刺激樓價上升。雖然人行在下半年或放慢寬鬆步伐，但消息人士指不等於會收緊貨幣政策，現時還有下調銀行存款準備金率和貸款利率的空間，特別是存準率，以增加政府債券發行支持經濟增長，而一旦經濟再次陷入低迷，亦會重新放寬。

法外貿銀行：內銀盈利增長降至5%

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，雖然中國經濟在今年第二季改善，未必是全面復蘇，在製造業表現好轉，但在服務業仍然疲弱。他認為今年銀行較難改善資產質素，預計行業不良貸款率會由現時的2.1%，至今年底微升至2.14%。該行亞太區首席經濟師Alicia Garcia Herrero補充，內地銀行積極核銷壞帳，以證券化方式將不良貸款轉出銀行資產負債表，有助銀行改善資產質素。

吳卓殷又稱，官方要求銀行減息會收窄銀行息差，不過貸款擴張有助增加利息收入，預期銀行今年盈利增長，會由2019年的9%降至5%。由於銀行貸款資產增加，中小型銀行面對資本充足問題，有壓力繼續增發資本債。至於是否需要減派息保留資本，吳卓殷指出政府是銀行的大股東，需要銀行的派息支持財政政策，因此即使減派息，空間亦相當有限。