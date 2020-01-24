LINE母公司Naver數據備份中心撤港 刪所有數據

Naver：最近才決定 因《港區國安法》

Naver在韓國擁有多間大型數據中心，並向用戶提供網絡服務，亦是Google在當地的主要競爭對手。Naver表示，是次綜合考慮到海外備份地區的各種情况，因而改變數據備份地區，而存儲在香港的數據是由其子公司NBP直接管理，公司已於本月初刪除存儲在香港地區的所有備份數據，並已對伺服器進行格式化，但強調未收過中國要求其提供任何資料，用戶數據亦從未遭竊取或入侵。

Naver指撤出香港是「最近才作出的決定，並已考慮到各項因素包括《港區國安法》」，但指有關改變不會中斷用戶在香港使用其服務。這是首次有大型外國科技企業就《港區國安法》正式將數據中心撤離香港。港府沒有就此作出回應。

方保僑：料更多公司伺服器撤離港

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，把伺服器撤出香港為科技公司的第一步，目的為保障用戶資料，並作一個緩衝，避免執法機關可在沒有法庭手令下向公司索取資料。他續稱，《港區國安法》亦有機會使科技公司完全撤出香港，因為若公司仍有員工留在香港，很有可能會因未能交出身在外國的資料而被檢控。他亦預料，短期內會有更多公司把伺服器、資料撤離香港。