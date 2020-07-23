海港城減租 傳要商戶續約年半 3月底出租率跌至93% 近年最差

明報記者 蕭嘉聰

該報道指出，海港城零售租賃及業務發展總監Veronica Chan於本月10日向租戶發信，要求商場400多個租戶在本周五（24日）回覆新租約條款，如果限期前未有交回信件， 就會視為拒絕方案。海港城在2至4月已將租金減半，今次信件就要求，租戶在7月15日或之前付清未償還租金及欠款，才可獲5月的四成租金減免。

7月15日前付清欠租 才獲5月四成租金減免

報道引述業內人士指出，租戶反應不一，大部分均反對今次安排，有部分租戶未有簽署文件，亦有租戶刪去個別條款後才簽署信件，另有租戶決定暫時簽署信件以獲取租金折扣，如果未來不再續約，就會向商場償還所得的租金折扣。

海港城的出租率下跌，大行亦關注情况會否影響租金收入。根據銀河聯昌證券上月的報告，指海港城商場出租率由去年底的97%，下跌4個百分點至3月底93%，管理層解釋稱，雖然有部分租戶離開海港城，但近日已有12個新品牌開始營運，亦有8個新租戶進駐商場。現時海港城仍有一些租戶以營業額分成方式支付租金，而訪港旅客大幅下跌，將影響今年上半年的租金收入。該行指出，海港城寫字樓出租率亦由去年底93%下跌至今年3月底的86%。集團解釋，由於部分港威豪庭的服務式住宅改為寫字樓，原先在去年第三季由共享空間承租，但其於今年初棄租令出租率下跌。而九置另一旗艦商場銅鑼灣時代廣場的寫字樓出租率亦在3月底跌至87%，管理層則展望新冠肺炎趨向穩定，將有更多寫字樓的租賃查詢。

寫字樓出租率 由去年底93%跌至86%

花旗報告就指出，雖然Gap及Valentino等租戶離開海港城，但已有20個品牌近日進駐商場，品牌亦對長期營運有信心，願意承租3至5年。該行預計，九置今年上半年的整體租金將會錄得跌幅，較2至3年前所訂立的租金水平更廉宜。

大摩近日報告就提醒，要注意九置旗下物業的出租率會否由今年3月水平再下跌，以及上半年租金調整情况。該行認為，九置零售收入疲弱，加上5至6月推出重磅零售推廣，酒店業務預計錄得虧損，調低九置評級至「減持」。九置昨收市報30.75元，跌1.76%。