高銀引長實入局 助財務重組諮詢

【明報專訊】近期頻傳財困的高銀金融（0530），或獲長實（1113）打救。集團昨日宣布，委任長實執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志為副主席及獨立非執行董事，主力為集團提供財務及重組諮詢協助。據市場消息指，目前有其他買家正以更吸引條款洽購高銀手上的啟德住宅地，不排除有合作發展可能性。
當白武士否
馬勵志：積極研究財務狀况
就長實是否有意做高銀的「白武士」，馬勵志回應，會積極研究高銀的財務狀况及負債情况。根據公告，馬勵志將有權收取每年24萬元的董事酬金。馬勵志目前亦在長和系擔任多個職位，包括置富產業信託（0778）管理人置富資產管理及泓富產業信託（0808）管理人泓富資產管理非執行董事，以及和電香港（0215）非執行董事黎啟明先生的替任董事。
今次已非高銀首次與長實「交手」，早在2018年高銀已曾將旗下九龍灣高銀金融國際中心抵押予長實，換取約百億元貸款，至去年清還後才改為委託德銀安排抵押貸款。直至早前，高銀披露有貸款方要求接管高銀金融國際中心。
2018年曾抵押物業 獲長實貸款
潘蘇通與旗下高銀近年積極發展本港地產，曾斥400億元在港連奪4地，目前除潘蘇通私人持有的何文田住宅地外，高銀旗下仍擁有高銀金融國際中心，以及啟德住宅地皮項目。其中高銀早前公布，啟德住宅地獲買家洽購，惟據消息指，近日已另有買家以更吸引條款洽購啟德地，不排除在交易中加入回購條款，或以合作形式發展。