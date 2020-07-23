高銀引長實入局 助財務重組諮詢

當白武士否

馬勵志：積極研究財務狀况

就長實是否有意做高銀的「白武士」，馬勵志回應，會積極研究高銀的財務狀况及負債情况。根據公告，馬勵志將有權收取每年24萬元的董事酬金。馬勵志目前亦在長和系擔任多個職位，包括置富產業信託（0778）管理人置富資產管理及泓富產業信託（0808）管理人泓富資產管理非執行董事，以及和電香港（0215）非執行董事黎啟明先生的替任董事。

今次已非高銀首次與長實「交手」，早在2018年高銀已曾將旗下九龍灣高銀金融國際中心抵押予長實，換取約百億元貸款，至去年清還後才改為委託德銀安排抵押貸款。直至早前，高銀披露有貸款方要求接管高銀金融國際中心。

2018年曾抵押物業 獲長實貸款

潘蘇通與旗下高銀近年積極發展本港地產，曾斥400億元在港連奪4地，目前除潘蘇通私人持有的何文田住宅地外，高銀旗下仍擁有高銀金融國際中心，以及啟德住宅地皮項目。其中高銀早前公布，啟德住宅地獲買家洽購，惟據消息指，近日已另有買家以更吸引條款洽購啟德地，不排除在交易中加入回購條款，或以合作形式發展。