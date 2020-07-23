管網公司收購資產價勝預期 油氣股急漲

注入3桶油資產延至9月底前

去年12月成立的國家管網公司，原計劃在今年6月前完成注入中石油（0857）、中石化（0386）及中海油（0883）的油氣管道資產，但因疫情影響，計劃已延至要求在9月底前完成；而周二國家管網公司正式收購中石化冠德的榆濟管道。

花旗昨日發表報告指出，32.2億元的現金作價意味榆濟管道資產的市帳率只有1.45倍，比6年前中石化注入資產的1.7倍低，然而已較市場預期的1.2倍高。考慮到中石化冠德將錄得除稅前收益約9.66億元現金，而剝離資產後，公司剩下的原油產品碼頭、倉儲及物流服務的投資與增長前景有限，料中石化冠德或會派發特別息回饋股東。

大行齊看好昆侖能源最快受惠

美銀證券認為，今次交易顯示國家管網公司會加快收購油氣管道資產計劃，將有利於持有管道資產的上市公司。而包括花旗、美銀證券、大和及瑞信都一致認為，中石油旗下昆侖能源將最快受惠，因昆侖能源持股60%的陝京線天然氣管道的重要性大於榆濟管道，年輸氣量逾500億立方米，榆濟管道才50億立方米。

交銀國際指出，渝濟管道的交易應大大改善投資者對昆侖出售陜京線的預期。預計昆侖有快速估值修復機會的花旗就指出，如果參考今次交易，陝京線以1.4倍市帳率出售予國家管網公司，作價將是260億元，昆侖能源可得188億元，現金收益可用於開發其下游天然氣及分銷業務，並增加派息。

昆侖能源料可獲利188億

在憧憬國家管網公司加快注入油氣管道資產下，相關油氣股昨日逆市做好，中石油及中石化升逾4%；中海油與中石化冠德亦升1.7%；被一致看好的昆侖能源則大升9.35%。