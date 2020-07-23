燃油對冲報廢 恐招巨額非現金虧損

全年平均行使價60美元以上

國泰指出，由於新冠肺炎大流行使航班規模減少，導致集團在預計油耗方面處於過度對冲狀態。因此，根據適用的財務報告準則，盈餘對冲將歸類為無效，預計2020年底會錄得大額以市價計價的虧損。

根據國泰披露，今年首3季燃油對冲比例維持在40%，行使價大約在每桶64美元水平，第四季對冲比例及行使價會逐步回落，但全年平均行使價仍維持在60美元以上。國泰亦在今年3月已表明，預期首兩季的耗油量受新冠肺炎影響而下降，故上半年的對冲比率將會增加。

雖然國際油價經過4月大跌後漸漸回升，但仍未完全恢復年初水平，據國際航空運輸協會（IATA）最新預測，今年平均航油價格為每桶46.4美元，仍低於國泰全年平均每桶60美元的行使價。國泰財務總裁馬天偉曾指出，油價下跌對燃油成本的利好因素，被運力大幅削減所抵消，而以每月計算，油價每跌5美元，公司燃油對冲虧損將增加約700萬美元（約5425萬港元）。