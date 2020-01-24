國泰半年燒126億 供股料夠捱一年 減客服開支 每月燒錢縮至15億

明報記者 陳子凌

據國泰供股文件披露的財務資料，集團上半年收入按年大減48.2%至277億元，淨虧損99億元，與數日前公布資料相同。而截至6月底，公司流動資金為74億元；長期負債為765億元；短期貸款及長期負債流動部分為239億元；未動用的已承諾融資為82億元。

客運收入僅及去年同期1%

國泰今年初曾披露，截至去年底手頭現金約200億元，換句話說在疫情影響下，半年已狂燒約126億元，平均每個月燒21億元，與公司指初始每月營運虧損現金25億至30億元左右相符。

國泰又指，雖然已大幅削減客運運力、高層減薪與員工放自願無薪假，又推遲交付新飛機等措施，但客運收入仍然下跌至去年水平約1%，不過，由於已盡量減少客運服務，目前每月現金虧損已減少至15億元。董事進行盡職審慎查詢後認為，國泰有充足營運資金，可滿足今日起計至少12個月的現金需求。

加上政府注資 料支撐兩年半

根據國泰的資本重組計劃，供股將籌得資金117億元，如加上手頭現金74億元，按最新水平每月虧損15億元計算，仍可支撐12.7個月；再加上政府注資273億元的話，則可維持30.9個月（約兩年半）。

但國泰指出，許多成本仍不可避免，何時可恢復正常服務亦仍不明朗，就算多國解除出入境限制，亦不能保證旅遊業能很快恢復至疫情爆發前水平，因此預計公司今年半年、全年，甚至之後業績都會受到重大不利影響，中短期表現預期較過往更糟。

國泰過去3個月的運力跌幅均在96%以上，公司透露，7月計劃運力約為7%，預計8月將經營約10%的航班。國泰昨日收報5.76元，跌1.03%。

延期交付新機 冀續降成本

同時，國泰繼續延期交付新飛機以降低成本，其與空巴公司已達成協議，將原定今明兩年交付的12架A350推遲到今年至2023年；今年至2023年交付的16架A321neo改為今年至2025年，但未有透露最新每年的交付詳情。

國泰亦正與波音進行高級談判，以推遲其777X系飛機訂單交付。據年報資料，國泰原訂明年陸續接收21架波音777X客機。