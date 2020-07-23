東亞1.35億沽屯門舖 33年帳面賺逾億

傳佳寶創辦人承接舖位

市傳新買家為佳寶超級市場創辦人林曉毅或有關人士，但暫未獲證實。就上述消息向東亞銀行查詢，東亞銀行回覆本報指，正在委託代理放售上述地舖，暫時無進一步資料提供。資料顯示，上述3個商舖原由東亞銀行持有，1987年9月以1073萬元購入，曾作自用並已遷出，東亞銀行今年4月起低調放售，現持貨近33年，帳面獲利1.24億元離場，物業升值逾11.5倍。

另東亞銀行亦同時放售兩個市區商舖，分別為紅磡馬頭圍道23至35H號隆基大樓地下27、28、29A及31號舖，面積約887方呎，物業最新估值4400萬元；另深水埗長沙灣道132至134號怡家大廈地下連閣樓亦正放售，面積3915方呎，估值約3700萬元。

ESTEE LAUDER續租兆萬舖 3年跌五成

此外，土地註冊處顯示，旺角西洋菜南街兆萬中心地下G03及G04舖，獲連鎖化妝品牌ESTEE LAUDER續租，月租23.3萬元，較2017年的月租42.8萬元，低19.5萬元或46%，租期2年。