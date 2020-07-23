碧瑤灣連天台6300萬沽破頂

藍灣銀主盤1080萬沽 一年貶值兩成

市場消息指，上述單位實用2488方呎，4房雙套連雙工人房間隔，內置樓梯往約2000方呎天台，享海景， 實呎25,322元。原業主去年6月以7600萬元將單位放盤，其後因應市况累減1300萬元沽貨離場。原業主2013年以5050萬元購入上址，帳面獲利1250萬元或25%。屋苑對上最高成交價紀錄，為去年8月成交的30座頂層連天台單位，該單位實用2119方呎，成交價5450萬元，實呎25,720元。

yoo Residence 1房7年實蝕三成

小西灣藍灣半島亦錄連天台單位成交，屋苑8座高層連天台戶，實用637方呎，3房1套間隔，天台面積566方呎，單位去年6月份獲原業主以1398萬元購入後，不足一年已淪銀主盤，並於昨日以拍賣形式再度出售，原開價900萬元，經5、6組買家承價後以1080萬元成交，實呎16,954元，物業約一年貶值318萬元或23%。

銅鑼灣yoo Residence亦再錄蝕讓，土地註冊處資料顯示，低層B室，實用441方呎，1房間隔，上月底以870萬元易手，實呎19,728元。原業主2013年以1197.3萬元入市，轉手帳面蝕327.3萬元，連同購入時支付的印花稅等交易雜費，實際蝕逾380萬元或32%。

又一村花園3730萬 低市價5%

另外，中原高級分區聯席董事余社朝指，九龍又一村花園錄得今年第2宗成交，B7座高層B室，實用1562方呎，3房套房連工人套房間隔，以3730萬元易手，實呎23,880元，較市價低約5%。原業主2005年1250萬元連車位購入，帳面獲利2480萬元或接近2倍 。

美聯首席高級營業經理張瑋津表示，新元朗中心3座中層B室，以603萬元易手，實用466方呎，屬2房間隔，實呎12,940元，較市價低約5%。原業主近日以650萬元放售單位，最終累減47萬元。原業主2014年以420萬元購入上址，帳面獲利183萬元或約44%。