御海灣暫收1450票超額12倍

周六賣108伙 項目明午截票

上周首批折實均呎約1.7萬元貴絕屯門新盤姿態推出的御海灣，在帝御．金灣開價後發出新聞稿，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，御海灣是屯門臨海地標式住宅，擁有策略性地理優勢，多元化交通如鐵路、巴士、小巴接連港九核心商業圈，令項目添上發展潛力。

據悉截至昨晚7時，項目共錄逾1450票，以周六首輪銷售108單位計，超額逾12倍，項目將於明午1時截止認購登記。另該盤周六分A、B兩組賣樓，A組買家須購買最少2個單位、但不可多於3個指定單位；B組屬散客時段，最多可購買2個單位。

上源短期推現樓餘貨

此外，萬科香港執行董事周銘禧指，旗下屯門掃管笏上源已累售1063伙，佔可售單位總數約95%，項目將近現樓，將以現樓形式推出餘下單位，當中包括小量3房、4房單位、Sky Le Pont、花園複式戶及獨立洋房等。發展商昨首度向傳媒展示項目「Sky Bridge」及「Club Le Pont」，萬科香港項目部副總裁梁啟安指，面積約3.2萬方呎的Club Le Pont提供近20項動靜設施，如健身室、V Café、多功能宴會廳、瑜伽室、兒童遊樂室、33米室內恆溫游泳池等。屋苑同時亦設有約8.7萬方呎綠化帶，包括逾2萬方呎的逾Sky Bridge連天台花園，設置燒烤場、瑜珈區和有機耕作園。

山水盈3037萬再沽一洋房

另外，昨日一手市場共沽約8伙，其中路勁基建（1098）元朗錦田山水盈20號洋房，實用面積2101方呎，以3037.4萬元售出，實呎14,457元；華懋元朗朗城滙2座8樓H室，實用749方呎，3房1套間隔，則以1148.17萬元售出，實呎約1.53萬元。