帝御．金灣291萬起 年半最低入場盤 首批折實均呎1.36萬 貴5月同區新盤一成

明報記者 林尚民

預計於2022年4月落成、樓花期約21個月的帝御．金灣，首張價單123伙，實用207至548方呎，包括32個開放式、57個1房及34個2房單位，平均實呎14,445元，扣除最高100天現金即供的6%優惠後，折實平均實呎13,578元。參考同為區內主打中小型單位、永泰（0369）今年5月推售的新盤OMA by the Sea，首批折實平均實呎12,548元，相比之下，帝御．金灣開價高近一成。

首批123伙 開放式207呎起

不過，若以入場費計，項目首批最平一伙為3座高層地下15室，實用207方呎，定價309.8萬元，折實291.212萬元，折實實呎14,068元。資料顯示，市場對上一個最平入場費新盤，為去年2月投資者盧華旗下深水埗AVA 228，當時一個實用面積151方呎開放式單位，折實價約280萬元，即帝御．金灣為一年半來入場費最平新盤。

至於項目主打的1房單位，首批最平一伙為3座高層地下7室，單位實用290方呎，定價約403萬元，折實約379萬元，折實實呎約13,088元。值得一提的是，項目細單位與大單位呎價差距甚大，以定價計，開放式平均實呎15,772元，1房平均實呎14,649元，1房連衣帽間平均實呎14,060元，2房平均實呎14,072元，而2房連儲物室平均實呎12,744元。

周末開示範單位兼收票

另一方面，雖然項目樓花期約21個月，不過，建期與即供折扣差距不多，即供折扣為6%，而建期折扣則為1.5%，買家只需在簽臨時買賣合約當日、其後的30日及100日各付樓價5%，到入伙才支付餘下之85%。

恒地營業（一）部總經理林達民指，今次項目定價以同區樓盤作參考，亦有考慮疫情因素，故有約10至15%折讓，屬「抗疫價」，並形容為「賣大包」，項目最快日內加推2號價單，料涉及60多伙，屆時很大機會加價，而項目將於周末對外開放示範單位及收票，料最快本月至下月初發售。

發展商提供最高九成按揭

此外，發展商為買家提供高成數按揭，其中12伙2房單位，可獲發展商提供九成一按付款計劃，首兩年為P減2厘（P為5厘），第3年為P減1厘，其後為P加1厘，其餘單位則可承做最高八成半發展商一按，息口與上述九成按揭相同。發展商又為買家提供最高樓價三成二按，一、二按合共不高於樓價九成。