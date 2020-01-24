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行健資產管理顏偉華：ESG可作長線投資主題

【明報專訊】近年市場在投資時會考慮到「環境、社會和企業管治」（ESG）概念，意思是並非單純考慮企業盈利前景，而是着重公司對環境生態、社會貢獻及管理層對員工管治的三方面評估，如其中一方面處理欠佳，會對企業投資造成危機。行健資產管理行政總裁顏偉華（Franco Ngan）指出，以往在研究時亦會考慮到相關因素，惟近日於環球市場討論聲音漸高，他相信ESG概念可帶來長線投資機遇。

顏偉華表示，歷史上曾有數個投資大趨勢。首先是1997年市場炒作中國開放市場，以致大量紅籌股來港上市，股價急速上升。1997年上半年港股集資1400億元，紅籌股就佔當中的四分一。及後紅籌股熱潮冷卻，市場炒作科網概念，在科網爆破前一年，恒指升近六倍。不久後，又有經濟師提出「金磚四國」（BRIC）概念，以捕捉新興市場崛起的獲利空間。單單在2007年，就有220億美元流入相關基金，由2003年至2011年，市場上亦推出超過160隻BRIC概念基金。

4個R分析公司ESG

鑑於過往的歷史，他預計ESG主題亦可以帶來長線投資概念。唯一不同的是，過往投資主題鮮明因此相關股份漲得太快，亦迎來較猛烈的爆破。惟ESG沒有明顯標的可以追逐，背後推動的是投資者心態轉變，「現時更多機構投資者在追求賺錢之餘，亦考慮到可持續發展問題。」最初概念在北歐公共機構流行，後來傳至美國、亞洲，他看到內地及香港亦有許多投資者着重這概念。

在分析公司ESG方面，以4個R為參考，包括正確業務（Right business）、正確的人（Right people）、正確周期（Right cycle）、正確價錢 （Right price）。業務方面如公司不停污染環境，代表業務已經有缺陷；管理方面，如管理層對下層員工刻薄，公司流失率亦會相對較高、影響生產力的可持續性及效率。

在過往，公司年報甚少提及ESG方面的內容，惟現時大多公司的年報會有數十頁作相關解釋，投資者就要學習如何比較與分析。作為資產管理公司，他在研究公司ESG方面，喜以實地考察、與公司中層、前線員工及物料供應商溝通，以了解公司業務是否可持續性。即使ESG執行得好，亦要留意基本面，若公司業務沒有增長前景當然不會考慮。

事實上市場上有一些公司，增長能力強勁，但如果ESG方面做得不好，反映公司有潛在金融風險，「打個比喻，如果工廠不停將污水排出大海，即有機會觸犯環保條例，面臨罰款甚至倒閉的危機。」

新冠肺炎疫情以及中美關係緊張、美國11月大選等都成為市場風險，他預料中美雙方關係會持續緊張，新常態下會繼續出現摩擦。不過，投資者不需對股市前景過於悲觀，從數據可見，過去兩年中國出口到美國數字錄得負增長，但中國出口至越南、馬來西亞及泰國等地數字錄得正數。在中國教育水平上升、更多海外留學生回國發展及正確的政府政策，如去槓桿、供給則改革等方面，造就中國成為一片「優質的土壤」，投資者更容易在內地市場找到優質公司。

進口替代及新經濟股看俏

現時顏偉華旗下基金集中投資於以下數類公司，包括有進口替代的公司，他解釋中美貿易戰會持續，一些企業替代生產原於海外進口的科技產品、晶片及半導體，在國策支持下，這類公司會有上升空間。第二是一些新經濟企業，在疫情爆發後，人類生活習慣大幅改變，遙距學習、工作及外賣平台、為生活小區提供改變的物管行業、線上教育股，甚至是遊戲股等興起。第三，會選擇有質素的公司，盈利能力前景佳，在不同經濟周期仍可展示出亮麗的業績，這類公司有較高的執行力。第四是市場上一些新穎的行業，這些公司通常較少人認識，例如醫療、保健藥物公司。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

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