半年車位買賣1920宗 14年新低

至於本年上半年一手住宅車位買賣合約登記，共錄得639宗，僅高於2006年上半年錄得的540宗，為1997年有紀錄以來的歷史次低；上半年一手住宅車位的合約總值，錄得17.16億元，為2014年上半年錄得14.01億元後，6年來新低紀錄。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，新冠疫情肆虐下，發展商上半年暫停推售大型新盤，兼減慢一手車位發售，令車位買賣登記量下跌。黃預計，近期新冠疫情有反彈迹象，相信會影響一手車位銷售，使下半年一手登記量仍持續偏低。

分析：疫情令發展商減慢賣車位

二手車位買賣方面，上半年共錄得1281宗買賣登記、涉資19.52億元，按半年度分別上升8%及下跌16.1%，原因是去年下半年中美貿易戰開始升溫、加上本港社會運動持續，以致二手車位買賣，由去年上半年約1800宗急跌至下半年約1100宗。

黃良昇表示，受新冠疫情影響，二手車位買賣登記持續低迷，連續兩個半年度徘徊於1000宗水平附近，金額則為2016年上半年14.68億元後首次跌穿20億水平，成為4年新低。